«Действия арбитра в этом моменте – это просто катастрофа». Экс-арбитр Федотов о первом пропущенном голе «Амкала»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал момент с первым пропущенным мячом в ворота «Амкала».

«Действия арбитра в этом моменте – это просто катастрофа. Он задурил игроков «Амкала», начал что-то им вещать, а они рты разинули. Судья должен был не давать ввести мяч в игру до сигнала. Если бы это была не медийная команда, то игрок «Амкала» встал бы у мяча и не дал его разыграть.

Есть рекомендации, что стандарты у штрафной пробиваются по свистку. А часто такие быстрые розыгрыши еще и отменяются, судья должен разобраться в эпизоде, объяснить, проконтролировать все. Так что тут «привоз» от судьи, он забил на правила – просто пренебрежительное отношение к медийной команде».

Наполним, что «Амкал» проиграл по пенальти в 3-м раунде Фонбет Кубка России петербуржской «Звезде».

«Амкал» пропустил после штрафного без свистка. Игрок «Звезды» был хитрее