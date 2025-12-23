  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Карандин о судье, обругавшем Хартли: «Виноваты те, кто учат наших арбитров банальному быдлячеству. В любой профессиональной лиге Анисимов получил бы «волчий билет»
2

Карандин о судье, обругавшем Хартли: «Виноваты те, кто учат наших арбитров банальному быдлячеству. В любой профессиональной лиге Анисимов получил бы «волчий билет»

Юрий Карандин: Анисимов в любой профессиональной лиге получил бы «волчий билет».

Юрий Карандин высказался об эпизоде матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:1 Б), когда арбитр Сергей Морозов высказался о главном тренере ярославцев Бобе Хартли в микрофон: «Деда трясет, #####. Не знает, че сказать: фак, фак».

– Юрий Павлович, в центре внимания остается эпизод из матча «Локомотив» -- ЦСКА, в котором судьи на всю страну отругали главного тренера Боба Хартли. Ваш комментарий.

– Отдал судейству семь десятков лет своей жизни. И мне было просто стыдно, когда увидел и услышал трансляцию этого эпизода. Все эти матерные и нелепые с профессиональной точки зрения комментарии со стороны наших инфантильных арбитров.

– Интересен ваш разбор ситуации.

– Там все просто. Сразу было заметно, что Хартли взвинчен. Не оправдываю канадского тренера – при всех своих Кубках Гагарина и Стэнли он не имел права общаться с арбитрами после их ошибки с вбрасыванием на повышенных тонах.

Но тем более не оправдываю Морозова. Он, видимо, обиделся на эмоции Хартли, отъехал к судейскому столику – и уже оттуда как сапожник обложил «деда». Болельщики на «Арене-2000», наверное, были в шоке – как и все телезрители.

– Тогда два главных вопроса – кто виноват и что делать?

– Виноват даже не арбитр Морозов. Он просто непрофессионал, которого другие непрофессионалы тянут за уши.

Виноваты те, кто совершенно безнаказанно, раз из раза назначают дилетантов на центральные матчи КХЛ. Те, кто учат наших арбитров не пониманию искусства судейства, а банальному быдлячеству. Именно в этой цепочке непрофессионализма и безнаказанности – наша главная беда. 

– Так кто конкретно виноват, Юрий Павлович?

– Часто смотрю игры в Новосибирске. Отличительная особенность многих молодых арбитров – барство, помноженное на дилетантизм. Это новая и печальная мода в нашем хоккее, которая начинается с телепередачи о судействе и завершается на льду. И это наш общий позор.

В любой профессиональной лиге такой парад дилетантов давно завершился бы выдачей «волчьего билета». И не бедному стрелочнику Морозову – а главному арбитру Анисимову. Почему КХЛ позорится и все это терпит – загадка, – сказал бывший арбитр, рекордсмен чемпионатов СССР по количеству отработанных матчей. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
судьи
logoЦСКА
logoЮрий Карандин
logoАлексей Анисимов судья
logoБоб Хартли
logoЛокомотив
брань
Сергей Морозов судья
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев об извинениях судьи перед Хартли: «Как раз он должен был извиняться перед арбитрами – за хамство. На английском обложил их последними словами, Буше тоже ругается как сапожник»
вчера, 07:25
Вайсфельд об арбитре, нецензурно высказавшемся о Хартли: «Это в 70-е никто мог не знать, как ты судишь, сейчас все под микроскопом. Нужно подбирать выражения»
19 декабря, 18:39
КХЛ об арбитре, нецензурно высказавшемся о Хартли: «Ситуация была оперативно рассмотрена лигой. Судья пообщался с тренером и принес извинения»
19 декабря, 15:18
Хартли о том, что общался с арбитрами во время матча с ЦСКА: «Приглашал их на ужин»
18 декабря, 20:52
«Деда трясет, #####. Не знает, че сказать: фак, фак». Арбитр высказался о Хартли в микрофон во время матча «Локомотива» и ЦСКА
18 декабря, 19:35Видео
Главные новости
Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена мира-2025 – выбирайте топ-3
38 минут назад
Кузьменко забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Коламбусом» – броском от синей линии. У него 10 очков в 30 играх
39 минут назадВидео
Марченко забил «Лос-Анджелесу» – 1-й гол за 8 матчей. У него 11+16 в 32 играх в сезоне
51 минуту назадВидео
НХЛ. «Тампа» победила «Сент-Луис», «Филадельфия» забросила 5 шайб «Ванкуверу», «Анахайм» уступил «Сиэтлу», «Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес»
сегодня, 05:47
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Сибири», «Салават» сыграет с «Амуром», «Северсталь» примет ЦСКА, «Динамо» Минск против «Динамо» Москва
сегодня, 05:15
Токкет о Мичкове: «Шесть вопросов про него – хватит уже. Матвею нужно научиться играть, он старается. У него достаточно смен, иногда бывает меньше – потому что устает»
сегодня, 04:45
«Торонто» уволил Марка Савара. В штабе Беруби тренер отвечал за большинство – у «Лифс» худшая реализация в сезоне НХЛ (13,3%)
сегодня, 04:30
Мичков забил «Ванкуверу» в пустые ворота – 1-й гол за 11 матчей. У него 20 очков в 35 играх в сезоне
сегодня, 03:50Видео
Гребенкин забросил 2-ю шайбу в сезоне и сделал голевой пас после сольного прохода в матче с «Ванкувером». Он сыграл 12:16 – меньше всех в «Филадельфии» – и стал 1-й звездой
сегодня, 03:35Видео
Кучеров набрал 0+2 с «Сент-Луисом» и не забил в 5-м матче подряд. У него 45 очков в 32 играх в сезоне – идет 7-м в гонке бомбардиров НХЛ
сегодня, 03:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Коламбус» ушел с последнего места на Востоке, оставив на нем «Торонто». Все команды конференции набрали не менее 50% очков
15 минут назад
Воронков сыграл 12:08 с «Лос-Анджелесом» – минимальное время в сезоне. У него ассист, 3 броска и 2 хита
27 минут назад
Марчмент забросил 3 шайбы в 2 матчах за «Коламбус» после обмена из «Сиэтла». Он сделал дубль в победной игре с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 05:55
Уилл Смит может пропустить несколько недель из-за травмы. У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» 12+17 в 33 играх в сезоне, он не играет с 13 декабря
сегодня, 05:45
Игроки ECHL готовы объявить забастовку на фоне проблем с переговорами о новом коллективном соглашении. Хоккеисты обвиняют лигу в неуважении и попытках запугивания
сегодня, 04:55
«Филадельфия» поднялась на 3-е место на Востоке после победы над «Ванкувером». У команды Токкета 43 очка в 35 играх
сегодня, 04:20
Бучневич не забил в 8-м матче подряд: 2 броска и «минус 2» за 17:19 против «Тампы». У него 5+14 в 38 играх в сезоне при «минус 10»
сегодня, 03:58
Василевский отразил 23 из 24 бросков «Сент-Луиса» и стал 2-й звездой матча. Победа – 13-я в 22 играх в сезоне (91,3% сэйвов, КН 2,32)
сегодня, 03:25
Холлоуэлл об обмене в ЦСКА: «Обрадовался новости. Когда узнаешь о переходе в такую организацию, это положительно сказывается на сезоне и карьере в целом»
вчера, 21:58
Жамнов о победе над «Шанхаем» в день рождения «Спартака»: «Хотелось не разочаровать ветеранов, болельщиков. Праздник удался, но всегда есть моменты, когда можно играть лучше»
вчера, 21:15