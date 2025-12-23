Карандин о судье, обругавшем Хартли: «Виноваты те, кто учат наших арбитров банальному быдлячеству. В любой профессиональной лиге Анисимов получил бы «волчий билет»

Юрий Карандин: Анисимов в любой профессиональной лиге получил бы «волчий билет».

Юрий Карандин высказался об эпизоде матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Локомотивом » и ЦСКА (2:1 Б), когда арбитр Сергей Морозов высказался о главном тренере ярославцев Бобе Хартли в микрофон: «Деда трясет, ##### . Не знает, че сказать: фак, фак».

– Юрий Павлович, в центре внимания остается эпизод из матча «Локомотив» -- ЦСКА, в котором судьи на всю страну отругали главного тренера Боба Хартли. Ваш комментарий.

– Отдал судейству семь десятков лет своей жизни. И мне было просто стыдно, когда увидел и услышал трансляцию этого эпизода. Все эти матерные и нелепые с профессиональной точки зрения комментарии со стороны наших инфантильных арбитров.

– Интересен ваш разбор ситуации.

– Там все просто. Сразу было заметно, что Хартли взвинчен. Не оправдываю канадского тренера – при всех своих Кубках Гагарина и Стэнли он не имел права общаться с арбитрами после их ошибки с вбрасыванием на повышенных тонах.

Но тем более не оправдываю Морозова. Он, видимо, обиделся на эмоции Хартли, отъехал к судейскому столику – и уже оттуда как сапожник обложил «деда». Болельщики на «Арене-2000», наверное, были в шоке – как и все телезрители.

– Тогда два главных вопроса – кто виноват и что делать?

– Виноват даже не арбитр Морозов. Он просто непрофессионал, которого другие непрофессионалы тянут за уши.

Виноваты те, кто совершенно безнаказанно, раз из раза назначают дилетантов на центральные матчи КХЛ. Те, кто учат наших арбитров не пониманию искусства судейства, а банальному быдлячеству. Именно в этой цепочке непрофессионализма и безнаказанности – наша главная беда.

– Так кто конкретно виноват, Юрий Павлович?

– Часто смотрю игры в Новосибирске. Отличительная особенность многих молодых арбитров – барство, помноженное на дилетантизм. Это новая и печальная мода в нашем хоккее, которая начинается с телепередачи о судействе и завершается на льду. И это наш общий позор.

В любой профессиональной лиге такой парад дилетантов давно завершился бы выдачей «волчьего билета». И не бедному стрелочнику Морозову – а главному арбитру Анисимову . Почему КХЛ позорится и все это терпит – загадка, – сказал бывший арбитр, рекордсмен чемпионатов СССР по количеству отработанных матчей.