12

Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена мира-2025 – выбирайте топ-3

Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена мира 2025 года.

Спортс’’ подводит итоги 2025 года и запускает еще одно голосование – вслед за лучшим спортсменом России мы предлагаем вам выбрать лучшего в мире.

Редакция составила список из 32 претендентов. Голосуете только вы, наши читатели и пользователи.

Правила голосования:

1. Выбираете из списка трех лучших спортсменов по итогам 2025 года. 

2. Расставляете их по местам: за 1-е место ваш спортсмен получает три очка, за 2-е – два очка, за 3-е – одно очко. В форме для голосования есть подсказки: они всплывают при нажатии курсором на свободную строчку (при нажатии на серое поле – исчезают).

3. Нажимаете кнопку «Отправить», ваш голос будет учтен.

4. Проголосовать могут все пользователи, даже неавторизированные. Единственное ограничение: с одного устройства форму можно заполнить один раз.

5. Дедлайн – 28 декабря в 23:59 по московскому времени. До дедлайна вы можете изменить голос.

В список из 32 претендентов вошли: Янник Синнер, Арина Соболенко, Карлос Алькарас (все – теннис), Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах, Эрлинг Холанд, Ламин Ямаль, Харри Кейн (все – футбол), Ландо Норрис (Формула-1), Александр Овечкин, Никита Кучеров, Коннор Макдэвид (все – хоккей), Шэй Гилджес-Александер, Никола Йокич, Тайриз Халибертон (все – баскетбол), Саммер Макинтош, Леон Маршан, Кэти Ледеки (все – плавание), Йоханнес Клэбо и Эбба Андерссон (оба – лыжи), Йоханнес Бо, Стурла Хольм Лагрейд, Франциска Пройс (все – биатлон), Дмитрий Бивол (бокс), Сидни Маклафлин, Мелисса Джефферсон, Арман Дюплантис (все – легкая атлетика), Ислам Махачев и Хамзат Чимаев (оба – MMA), Илья Малинин и Алиса Лью (оба – фигурное катание).

Почитать о достижениях спортсменов можно по ссылке.

Лучший спортсмен мира-2025. Большое голосование Спортса’‘

Опубликовал: Павел Копачев
logoЯнник Синнер
logoХамзат Чимаев
logoСаммер Макинтош
logoУсман Дембеле
logoКарлос Алькарас
logoЛандо Норрис
logoХарри Кейн
logoНикола Йокич
logoШэй Гилджес-Александер
logoЭрлинг Холанд
logoЭбба Андерссон
logoИлья Малинин
logoКилиан Мбаппе
logoАрман Дюплантис
logoНикита Кучеров
logoАрина Соболенко
logoЙоханнес Бо
logoДмитрий Бивол
logoТайриз Халибертон
logoАлиса Лью
logoИслам Махачев
logoЛамин Ямаль
logoЛеон Маршан
logoАлександр Овечкин
logoМохамед Салах
logoЙоханнес Клэбо
logoКоннор Макдэвид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кузьменко забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Коламбусом» – броском от синей линии. У него 10 очков в 30 играх
39 минут назадВидео
Марченко забил «Лос-Анджелесу» – 1-й гол за 8 матчей. У него 11+16 в 32 играх в сезоне
51 минуту назадВидео
НХЛ. «Тампа» победила «Сент-Луис», «Филадельфия» забросила 5 шайб «Ванкуверу», «Анахайм» уступил «Сиэтлу», «Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес»
сегодня, 05:47
Карандин о судье, обругавшем Хартли: «Виноваты те, кто учат наших арбитров банальному быдлячеству. В любой профессиональной лиге Анисимов получил бы «волчий билет»
сегодня, 05:30
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Сибири», «Салават» сыграет с «Амуром», «Северсталь» примет ЦСКА, «Динамо» Минск против «Динамо» Москва
сегодня, 05:15
Токкет о Мичкове: «Шесть вопросов про него – хватит уже. Матвею нужно научиться играть, он старается. У него достаточно смен, иногда бывает меньше – потому что устает»
сегодня, 04:45
«Торонто» уволил Марка Савара. В штабе Беруби тренер отвечал за большинство – у «Лифс» худшая реализация в сезоне НХЛ (13,3%)
сегодня, 04:30
Мичков забил «Ванкуверу» в пустые ворота – 1-й гол за 11 матчей. У него 20 очков в 35 играх в сезоне
сегодня, 03:50Видео
Гребенкин забросил 2-ю шайбу в сезоне и сделал голевой пас после сольного прохода в матче с «Ванкувером». Он сыграл 12:16 – меньше всех в «Филадельфии» – и стал 1-й звездой
сегодня, 03:35Видео
Кучеров набрал 0+2 с «Сент-Луисом» и не забил в 5-м матче подряд. У него 45 очков в 32 играх в сезоне – идет 7-м в гонке бомбардиров НХЛ
сегодня, 03:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Коламбус» ушел с последнего места на Востоке, оставив на нем «Торонто». Все команды конференции набрали не менее 50% очков
15 минут назад
Воронков сыграл 12:08 с «Лос-Анджелесом» – минимальное время в сезоне. У него ассист, 3 броска и 2 хита
27 минут назад
Марчмент забросил 3 шайбы в 2 матчах за «Коламбус» после обмена из «Сиэтла». Он сделал дубль в победной игре с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 05:55
Уилл Смит может пропустить несколько недель из-за травмы. У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» 12+17 в 33 играх в сезоне, он не играет с 13 декабря
сегодня, 05:45
Игроки ECHL готовы объявить забастовку на фоне проблем с переговорами о новом коллективном соглашении. Хоккеисты обвиняют лигу в неуважении и попытках запугивания
сегодня, 04:55
«Филадельфия» поднялась на 3-е место на Востоке после победы над «Ванкувером». У команды Токкета 43 очка в 35 играх
сегодня, 04:20
Бучневич не забил в 8-м матче подряд: 2 броска и «минус 2» за 17:19 против «Тампы». У него 5+14 в 38 играх в сезоне при «минус 10»
сегодня, 03:58
Василевский отразил 23 из 24 бросков «Сент-Луиса» и стал 2-й звездой матча. Победа – 13-я в 22 играх в сезоне (91,3% сэйвов, КН 2,32)
сегодня, 03:25
Холлоуэлл об обмене в ЦСКА: «Обрадовался новости. Когда узнаешь о переходе в такую организацию, это положительно сказывается на сезоне и карьере в целом»
вчера, 21:58
Жамнов о победе над «Шанхаем» в день рождения «Спартака»: «Хотелось не разочаровать ветеранов, болельщиков. Праздник удался, но всегда есть моменты, когда можно играть лучше»
вчера, 21:15