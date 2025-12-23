Марчмент забросил 3 шайбы в 2 матчах за «Коламбус» после обмена из «Сиэтла». Он сделал дубль в победной игре с «Лос-Анджелесом»

Мэйсон Марчмент забросил 3 шайбы в 2 матчах за «Коламбус» после обмена.

Форвард «Коламбуса » Мэйсон Марчмент сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом » (3:1) и стал первой звездой встречи.

Оба гола он забил в первом периоде при розыгрышах большинства.

В 31 матче в сезоне на счету 30-летнего нападающего стало 16 (7+9) очков при полезности «минус 4».

В 2 матчах за «Блю Джекетс» после обмена из «Сиэтла» канадец забросил 3 шайбы.

«Коламбус» выменял Марчмента у «Сиэтла» на выборы во 2-м и 4-м раундах драфта