Марчмент забросил 3 шайбы в 2 матчах за «Коламбус» после обмена из «Сиэтла». Он сделал дубль в победной игре с «Лос-Анджелесом»

Мэйсон Марчмент забросил 3 шайбы в 2 матчах за «Коламбус» после обмена.
Форвард «Коламбуса» Мэйсон Марчмент сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:1) и стал первой звездой встречи.
Оба гола он забил в первом периоде при розыгрышах большинства.
В 31 матче в сезоне на счету 30-летнего нападающего стало 16 (7+9) очков при полезности «минус 4».
В 2 матчах за «Блю Джекетс» после обмена из «Сиэтла» канадец забросил 3 шайбы.
«Коламбус» выменял Марчмента у «Сиэтла» на выборы во 2-м и 4-м раундах драфта
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
