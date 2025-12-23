Василевский вышел на 1-е место по победам в регулярках НХЛ в 2025 году – 35. Вратарь «Тампы» сравнялся с Эттинджером
Андрей Василевский вышел на первое место по победам в регулярках НХЛ в 2025-м.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 броска из 24 и помог команде победить «Сент-Луис» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На счету российского вратаря стало 35 побед за 58 игр в регулярках в календарном 2025 году. Он вышел на первое место по этому показателю, сравнявшись с Джейком Эттинджером из «Далласа».
Отметим, что Василевский дважды становился самым побеждающим голкипером по итогам календарного года (2020 и 2021).
В текущем сезоне на его счету 22 игры, 13 побед, 91,3% сэйва в среднем за матч при коэффициенте надежности 2,32.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
