Вратарь «Торонто» Ахтямов о хобби: «Собираю LEGO. В основном серия Marvel – Человек-паук, Веном, Железный Человек. Последним собрал машинку «Гелендваген»
Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов рассказал о своем хобби.
– Насколько понимаю, ваше хобби – собирать конструкторы LEGO?
– Да, собираю LEGO, довольно много.
– Какой последний собрали?
– Последним собрал машинку «Гелендваген».
– В Торонто, думаю, с ассортиментом LEGO проблем нет?
– Да, здесь есть на любой вкус, слава богу.
– А какие у вас самые ценные или самые сложные для сборки конструкторы?
– Прямо сложные я не собираю. Мне очень нравится серия с головами. Я уже три или четыре собрал. Они у меня все стоят в Казани.
В основном серия Marvel: Человек-паук, Веном, Железный Человек. Это моя любимая серия, красиво смотрится дома на полке, – сказал Ахтямов.
Вратарь «Торонто» Ахтямов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Эдмонтоном». Он отразил все 5 бросков и стал 10-м голкипером из России в этом сезоне