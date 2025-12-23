Вратарь «Торонто» Ахтямов о хобби: «Собираю LEGO. В основном серия Marvel – Человек-паук, Веном, Железный Человек. Последним собрал машинку «Гелендваген»

Вратарь «Торонто» Ахтямов о хобби: собираю LEGO, в основном серия Marvel.

Вратарь «Торонто » Артур Ахтямов рассказал о своем хобби.

– Насколько понимаю, ваше хобби – собирать конструкторы LEGO?

– Да, собираю LEGO, довольно много.

– Какой последний собрали?

– Последним собрал машинку «Гелендваген».

– В Торонто, думаю, с ассортиментом LEGO проблем нет?

– Да, здесь есть на любой вкус, слава богу.

– А какие у вас самые ценные или самые сложные для сборки конструкторы?

– Прямо сложные я не собираю. Мне очень нравится серия с головами. Я уже три или четыре собрал. Они у меня все стоят в Казани.

В основном серия Marvel: Человек-паук, Веном, Железный Человек. Это моя любимая серия, красиво смотрится дома на полке, – сказал Ахтямов.

Вратарь «Торонто» Ахтямов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Эдмонтоном». Он отразил все 5 бросков и стал 10-м голкипером из России в этом сезоне