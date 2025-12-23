Бучневич не забил в 8-м матче подряд: 2 броска и «минус 2» за 17:19 против «Тампы». У него 5+14 в 38 играх в сезоне при «минус 10»
Павел Бучневич не забил в 8-м матче подряд.
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (1:4).
В этом сезоне на счету 30-летнего россиянина 19 (5+14) очков в 38 играх при полезности «минус 10». Текущая безголевая серия – 8 матчей (0+5 на отрезке).
Сегодня Бучневич (17:19, полезность «минус 2») отметился 2 бросками в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
