  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузьменко забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Коламбусом» – броском от синей линии. У него 10 очков в 30 играх
Андрей Кузьменко забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Коламбусом».

Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (1:3). 

Он забил в конце второго периода броском от синей линии. 

На счету 29-летнего россиянина стало 10 (6+4) очков при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 14:25. 

Сегодня Кузьменко (15:16, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и допустил 2 потери.

Также он получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой в конце первого периода, «Блю Джекетс» реализовали большинство. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс''
