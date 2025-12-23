Кузьменко забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Коламбусом» – броском от синей линии. У него 10 очков в 30 играх

Андрей Кузьменко забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Коламбусом».

Форвард «Лос-Анджелеса » Андрей Кузьменко стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом » (1:3).

Он забил в конце второго периода броском от синей линии.

На счету 29-летнего россиянина стало 10 (6+4) очков при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 14:25.

Сегодня Кузьменко (15:16, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и допустил 2 потери.

Также он получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой в конце первого периода, «Блю Джекетс» реализовали большинство.