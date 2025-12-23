Уилл Смит может пропустить несколько недель из-за травмы. У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» 12+17 в 33 играх в сезоне, он не играет с 13 декабря

Форвард «Сан-Хосе» Уилл Смит может пропустить несколько недель из-за травмы.

Форвард «Сан-Хосе» Уилл Смит не сыграет в ближайших матчах команды и может пропустить несколько недель.

20-летний американец получил травму в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:5 ОТ), проходившем 13 декабря. После этого он не выходил на лед.

В 33 играх в текущем сезоне у 4-го номера драфта НХЛ-2023 29 (12+17) очков при полезности «+5».

В понедельник главный тренер «Шаркс» Райан Ворсофски не сообщил каких-либо подробностей о травме Смита, но сказал, что в клубе оценят состояние игрока в начале января.