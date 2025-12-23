Гребенкин с 1+1 в матче против «Ванкувера» стал 3-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке защитник «Тампы» Рэддиш с 1+2 и Марчмент с дублем

Никита Гребенкин с 1+1 в матче с «Ванкувером» стал 3-й звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин с 2 (1+1) очками в матче с «Ванкувером» (5:2). Россиянин забросил 2-ю шайбу в сезоне и сделал голевой пас после сольного прохода.

Вторая звезда – форвард «Коламбуса » Мэйсон Марчмент с дублем в ворота «Лос-Анджелеса» (3:1). У нападающего 3 шайбы в 2 играх после обмена в «Блю Джекетс» из «Сиэтла».

Первая звезда – защитник «Тампы » Даррен Рэддиш с 3 (1+2) очками в матче с «Сент-Луисом» (4:1). Гол стал для канадца 8-м в сезоне, он обновляет личный снайперский рекорд.