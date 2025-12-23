  • Спортс
  • «Коламбус» ушел с последнего места на Востоке, оставив на нем «Торонто». Все команды конференции набрали не менее 50% очков
«Коламбус» ушел с последнего места на Востоке, оставив на нем «Торонто». Все команды конференции набрали не менее 50% очков

«Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ и ушел с последнего места в Восточной конференции. 

У команды под руководством Дина Эвасона стало 36 очков в 36 играх. У «Торонто,» теперь замыкающего таблицу, 35 в 35. 

При этом все 16 команд Востока набрали не менее 50% очков. 

В Восточной конференции показатель ниже 50% сразу у 5 команд – это «Нэшвилл» (34 очка в 35 играх), «Калгари» (34 в 36), «Виннипег» (33 в 35), «Ванкувер» (33 в 36) и «Чикаго» (32 в 35). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
