«Коламбус» ушел с последнего места на Востоке, оставив на нем «Торонто». Все команды конференции набрали не менее 50% очков

«Коламбус» ушел с последнего места на Востоке, оставив на нем «Торонто».

«Коламбус » обыграл «Лос-Анджелес » (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ и ушел с последнего места в Восточной конференции.

У команды под руководством Дина Эвасона стало 36 очков в 36 играх. У «Торонто ,» теперь замыкающего таблицу, 35 в 35.

При этом все 16 команд Востока набрали не менее 50% очков.

В Восточной конференции показатель ниже 50% сразу у 5 команд – это «Нэшвилл» (34 очка в 35 играх), «Калгари » (34 в 36), «Виннипег» (33 в 35), «Ванкувер» (33 в 36) и «Чикаго» (32 в 35).