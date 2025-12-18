Геннадий Величкин: «Зачем нам Тамбиев, когда есть куча российских тренеров? Мне он не нравился своим поведением. «Адмирал» найдет более приемлемый вариант»

Геннадий Величкин высказался об отставке Леонида Тамбиева из «Адмирала».

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о решении «Адмирала» отправить в отставку тренера Леонида Тамбиева .

6 декабря тренер был отстранен от работы «в связи с неудовлетворительными результатами команды». 15 декабря «Адмирал» расторг контракт с Тамбиевым.

Латвийский специалист возглавлял клуб из Владивостока с ноября 2021 года. Под его руководством «Адмирал» впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

«По Тамбиеву я думаю, что это не ошибка. Я считаю, что они найдут более приемлемый вариант, чем этот человек.

Мне он не нравится как тренер, он мне не нравился и своим поведением. Думаю, что и ребята не очень-то были довольны, просто об этом вслух никто не говорил.

У нас есть свои тренеры, зачем нам нужен Тамбиев, когда у нас куча российских тренеров», – заявил Величкин.

