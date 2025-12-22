НХЛ. «Тампа» сыграет с «Сент-Луисом», «Филадельфия» – с «Ванкувером», «Анахайм» против «Сиэтла», «Коламбус» в гостях у «Лос-Анджелеса»
Сегодня пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» сыграет с «Сент-Луисом», «Филадельфия» встретится с «Ванкувером», «Анахайм» примет «Сиэтл», «Коламбус» проведет матч с «Лос-Анджелесом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
