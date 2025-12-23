Марченко забил «Лос-Анджелесу» – 1-й гол за 8 матчей. У него 11+16 в 32 играх в сезоне

Кирилл Марченко забил «Лос-Анджелесу» – 1-й гол за 8 матчей.

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом » (3:1).

25-летний россиянин установил окончательный счет, отличившись в большинстве на 55-й минуте.

В его активе стало 27 (11+16) очков в 32 играх в текущем сезоне при полезности «+3». Гол стал для нападающего первым за 8 матчей.

Сегодня Марченко (17:26, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 1 силовой прием и сделал 2 перехвата.