5

Ротенберг о пожеланиях болельщикам на Новый год: «Люблю вас и желаю крепкого богатырского здоровья. Вместе с вами мы всех победим»

Роман Ротенберг пожелал здоровья хоккейным болельщикам на Новый год.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

– Что вы пожелаете болельщикам на Новый год?

– Желаю здоровья. Любите хоккей, приходите на матчи. И получайте удовольствие от игры, от побед. Пусть вас радует яркий хоккей. И помогайте нам, потому что мы все работаем и играем только ради наших болельщиков. Хоккей без болельщиков не имеет никакого смысла! Это и есть самая главная мотивация для всех тренеров, менеджеров, игроков.

Я люблю наших болельщиков и желаю им крепкого богатырского здоровья. Вместе с вами мы всех победим! – сказал Ротенберг.

Ротенберг о проекте «Красная Машина Двор»: «Хочется вернуться к тому, что было популярно в СССР. Все начинается во дворе. Можем найти там талантливых игроков, как делал Тарасов»

