  Гутик об отставке Тамбиева: «Он дал мне очень многое, в КХЛ я начал под его руководством. Но это жизнь, это хоккей, никто не из тренеров не застрахован от увольнения»
Гутик об отставке Тамбиева: «Он дал мне очень многое, в КХЛ я начал под его руководством. Но это жизнь, это хоккей, никто не из тренеров не застрахован от увольнения»

Даниил Гутик высказался об отставке Леонида Тамбиева из «Адмирала».

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик прокомментировал увольнение Леонида Тамбиева с поста главного тренера клуба.

– После поражения от «Локомотива» мы узнали, что Леонид Тамбиев освобожден от работы в «Адмирале». Как это было сообщено команде?

– Все произошло очень быстро. Зашли в раздевалку после игры, и руководство объявило, что Леонид Григорьевич отстранен. Вот и все.

– После этого Тамбиев общался с командой?

– Не могу сказать, потому что уже на следующий день я отправился в сборную, а сразу после игры было не до этого. Возможно, за время паузы Тамбиев и общался с ребятами. Не узнавал эту информацию.

– Как ты сам воспринял отстранение Тамбиева?

– Леонид Григорьевич, конечно, дал мне очень многое. В КХЛ я начал под его руководством, в моем игровом прогрессе есть его огромная заслуга. Но это жизнь, это хоккей, никто не из тренеров не застрахован от увольнения, так же, как и никто из игроков не застрахован от обменов и переходов.

Ничего сверхъестественного здесь нет, всем нужно просто идти дальше, – сказал Гутик. 

«Адмирал» расторг контракт с Тамбиевым по своей инициативе. Ранее тренер, возглавлявший команду с 2021 года, был отстранен от работы

Обидно за Тамбиева: уволили из «Адмирала», хотя он давно должен тренировать топ-клуб

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
