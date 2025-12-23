  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Филадельфия» поднялась на 3-е место на Востоке после победы над «Ванкувером». У команды Токкета 43 очка в 35 играх
0

«Филадельфия» поднялась на 3-е место на Востоке после победы над «Ванкувером». У команды Токкета 43 очка в 35 играх

«Филадельфия» поднялась на 3-е место на Востоке после победы над «Ванкувером».

«Филадельфия» обыграла «Ванкувер» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ

В последних 8 матчах у команды под руководством Рика Токкета 3 победы, 1 поражение в основное время и 4 – за его пределами. 

С 43 очками в 35 играх «Флайерс» занимают 2-е место в Столичном дивизионе (c отставанием в 4 очка от «Каролины») и 3-е – в Восточной конференции. 

«Летчики» стоят выше «Вашингтона», «Тампы» и «Монреаля» (у всех команд – по 43 очка в 36 играх), так как провели на матч меньше. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoФиладельфия
logoМонреаль
logoВанкувер
logoРик Токкет
logoВашингтон
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Сибири», «Салават» сыграет с «Амуром», «Северсталь» примет ЦСКА, «Динамо» Минск против «Динамо» Москва
24 минуты назад
Токкет о Мичкове: «Шесть вопросов про него – хватит уже. Матвею нужно научиться играть, он старается. У него достаточно смен, иногда бывает меньше – потому что устает»
54 минуты назад
Мичков забил «Ванкуверу» в пустые ворота – 1-й гол за 11 матчей. У него 20 очков в 35 играх в сезоне
сегодня, 03:50Видео
Гребенкин забросил 2-ю шайбу в сезоне и сделал голевой пас после сольного прохода в матче с «Ванкувером». Он сыграл 12:16 – меньше всех в «Филадельфии» – и стал 1-й звездой
сегодня, 03:35Видео
Кучеров набрал 0+2 с «Сент-Луисом» и не забил в 5-м матче подряд. У него 45 очков в 32 играх в сезоне – идет 7-м в гонке бомбардиров НХЛ
сегодня, 03:15Видео
НХЛ. «Тампа» обыграла «Сент-Луис», «Филадельфия» забросила 5 шайб «Ванкуверу», «Анахайм» против «Сиэтла», «Коламбус» в гостях у «Лос-Анджелеса»
сегодня, 03:14Live
Разин – игрокам в раздевалке после 4:3 с «Нефтехимиком»: «Нельзя так говно возить практически всю игру. Настроиться на все матчи нельзя, но получайте удовольствие от хоккея»
вчера, 21:45
Каменский о безголевой серии Овечкина: «Александр же не робот, он не может постоянно забивать. «Вашингтон» немного настиг спад, это тоже играет роль»
вчера, 21:27
Александр Овечкин: «Федоров был потрясающим товарищем по команде. Он помог мне улучшить мою игру и вырасти как человеку»
вчера, 20:59
Роман Ротенберг: «Сурин обладает огромным талантом. Уверен, что могу помочь Егору в развитии, он очень нужен сборной России»
вчера, 20:28
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки ECHL готовы объявить забастовку на фоне проблем с переговорами о новом коллективном соглашении. Хоккеисты обвиняют лигу в неуважении и попытках запугивания
44 минуты назад
«Торонто» уволил Марка Савара. В штабе Беруби тренер отвечал за большинство – у «Лифс» худшая реализация в сезоне НХЛ (13,3%)
сегодня, 04:30
Бучневич не забил в 8-м матче подряд: 2 броска и «минус 2» за 17:19 против «Тампы». У него 5+14 в 38 играх в сезоне при «минус 10»
сегодня, 03:58
Василевский отразил 23 из 24 бросков «Сент-Луиса» и стал 2-й звездой матча. Победа – 13-я в 22 играх в сезоне (91,3% сэйвов, КН 2,32)
сегодня, 03:25
Холлоуэлл об обмене в ЦСКА: «Обрадовался новости. Когда узнаешь о переходе в такую организацию, это положительно сказывается на сезоне и карьере в целом»
вчера, 21:58
Жамнов о победе над «Шанхаем» в день рождения «Спартака»: «Хотелось не разочаровать ветеранов, болельщиков. Праздник удался, но всегда есть моменты, когда можно играть лучше»
вчера, 21:15
«Спартак» о 79-летии: «Чтим великую историю клуба и закладываем фундамент для будущих побед! Поздравляем, спартаковцы!»
вчера, 20:36
Монтур выбыл на 4 недели. Защитник «Сиэтла» перенес операцию на руке
вчера, 20:15
Галлан об 1:3 от «Спартака»: «Разочарован результатом. Мы в целом неплохо играем, но каждый раз что-то идет не так. Надо находить способы забивать больше голов»
вчера, 19:39
Гришин об удалениях в игре с «Металлургом»: «Неаккуратная игра. Где-то высоко поднятая клюшка, подводили какие-то вещи. Похвалил ребят, что в тяжелой ситуации они выиграли 3-й период»
вчера, 19:15