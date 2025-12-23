«Филадельфия» поднялась на 3-е место на Востоке после победы над «Ванкувером». У команды Токкета 43 очка в 35 играх
«Филадельфия» обыграла «Ванкувер» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
В последних 8 матчах у команды под руководством Рика Токкета 3 победы, 1 поражение в основное время и 4 – за его пределами.
С 43 очками в 35 играх «Флайерс» занимают 2-е место в Столичном дивизионе (c отставанием в 4 очка от «Каролины») и 3-е – в Восточной конференции.
«Летчики» стоят выше «Вашингтона», «Тампы» и «Монреаля» (у всех команд – по 43 очка в 36 играх), так как провели на матч меньше.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
