Вайсфельд об арбитре, нецензурно высказавшемся о Хартли: «Это в 70-е никто мог не знать, как ты судишь, сейчас все под микроскопом. Нужно подбирать выражения»
Бывший судья Леонид Вайсфельд прокомментировали инцидент с арбитром во время матча «Локомотива» и ЦСКА (2:1 Б).
Напомним, судья нецензурно выругался в прямом эфире во время игры Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Он не знает, че сказать: фак, фак. Деда трясет, #####», – сказал арбитр о тренере ярославцев Бобе Хартли в невыключенный микрофон.
«Эта история правил не касается. Это уже общепринятые нормы поведения людей в обществе.
Если судейская коллегия, руководство посчитают, что судья эти нормы нарушил, то его как-то должны наказывать. Но это не связано с хоккеем.
Это в 70-е никто мог не знать, как ты судишь, но сейчас все под микроскопом. Люди публичные, поэтому нужно быть аккуратнее и подбирать выражения», – сказал Вайсфельд.
