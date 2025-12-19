Вайсфельд об арбитре, нецензурно высказавшемся о Хартли: «Это в 70-е никто мог не знать, как ты судишь, сейчас все под микроскопом. Нужно подбирать выражения»

Вайсфельд высказался об арбитре, который нецензурно выругался во время матча.

Бывший судья Леонид Вайсфельд прокомментировали инцидент с арбитром во время матча «Локомотива » и ЦСКА (2:1 Б).

Напомним, судья нецензурно выругался в прямом эфире во время игры Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Он не знает, че сказать: фак, фак. Деда трясет, #####», – сказал арбитр о тренере ярославцев Бобе Хартли в невыключенный микрофон.

«Эта история правил не касается. Это уже общепринятые нормы поведения людей в обществе.

Если судейская коллегия, руководство посчитают, что судья эти нормы нарушил, то его как-то должны наказывать. Но это не связано с хоккеем.

Это в 70-е никто мог не знать, как ты судишь, но сейчас все под микроскопом. Люди публичные, поэтому нужно быть аккуратнее и подбирать выражения», – сказал Вайсфельд.

КХЛ об арбитре, нецензурно высказавшемся о Хартли: «Ситуация была оперативно рассмотрена лигой. Судья пообщался с тренером и принес извинения»