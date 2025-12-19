КХЛ об арбитре, нецензурно высказавшемся о Хартли: «Ситуация была оперативно рассмотрена лигой. Судья пообщался с тренером и принес извинения»

В КХЛ высказались об арбитре, который нецензурно выругался во время матча.

В КХЛ прокомментировали инцидент с арбитром во время матча «Локомотива » и ЦСКА (2:1 Б).

Напомним, судья нецензурно выругался в прямом эфире во время игры Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Он не знает, че сказать: фак, фак. Деда трясет, #####», – сказал арбитр о тренере ярославцев Бобе Хартли в невыключенный микрофон.

«Во время матча «Локомотив» – ЦСКА арбитр эмоционально высказался о главном тренере ХК «Локомотив» Бобе Хартли. Данная ситуация была оперативно рассмотрена лигой.

КХЛ провела дополнительную работу по урегулированию инцидента: арбитр лично пообщался с тренером и принес извинения», – сообщили в пресс-службе КХЛ.

«Деда трясет, #####». Судья оценил Боба Хартли – на всю арену