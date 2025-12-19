КХЛ об арбитре, нецензурно высказавшемся о Хартли: «Ситуация была оперативно рассмотрена лигой. Судья пообщался с тренером и принес извинения»
В КХЛ высказались об арбитре, который нецензурно выругался во время матча.
В КХЛ прокомментировали инцидент с арбитром во время матча «Локомотива» и ЦСКА (2:1 Б).
Напомним, судья нецензурно выругался в прямом эфире во время игры Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Он не знает, че сказать: фак, фак. Деда трясет, #####», – сказал арбитр о тренере ярославцев Бобе Хартли в невыключенный микрофон.
«Во время матча «Локомотив» – ЦСКА арбитр эмоционально высказался о главном тренере ХК «Локомотив» Бобе Хартли. Данная ситуация была оперативно рассмотрена лигой.
КХЛ провела дополнительную работу по урегулированию инцидента: арбитр лично пообщался с тренером и принес извинения», – сообщили в пресс-службе КХЛ.
«Деда трясет, #####». Судья оценил Боба Хартли – на всю арену
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
