Ротенберг о детском празднике в Красногорске: «Решили вернуться в СССР и воссоздать атмосферу 1981-го, когда я родился. В тот год мы обыграли Канаду 8:1 в финале Кубка Канады»

Ротенберг о детском празднике в Подмосковье: решили воссоздать атмосферу 1981-го.

Член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг рассказал о детском хоккейном празднике от «Красной Машины», который прошел в подмосковном Красногорске.

«Мы решили на машине времени вернуться в СССР и воссоздать атмосферу 1981 года, когда я родился. Поэтому тут советские автомобили, ретро-мебель в нашем шатре, старые пластинки, и вообще такую атрибутику той эпохи.

И у нас был великий хоккей! В тот год мы обыграли Канаду в Монреале со счетом 8:1. Это был финал Кубка Канады. Мы помним и любим те победы.

А в детстве у меня была елка, Дед Мороз, мандарины, хороводы на улице, хлопушки, бенгальские огни. Такую же атмосферу мы попытались сделать. И всем очень нравится – и родителям, и детям», – сказал Ротенберг.

Ротенберг подарил Бузовой джерси «Красной Машины», они обнялись и прокатились на коньках. Поп-исполнительница посетила детский хоккейный праздник в Подмосковье