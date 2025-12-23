  • Спортс
  • Алексей Марченко о травме Кучерова в ЦСКА: «Там у всех были проблемы. У Никиты с плечом, у меня – колено, у Ожиганова – кисть. К нам не так хорошо относились с реабилитацией»
Алексей Марченко о травме Кучерова в ЦСКА: «Там у всех были проблемы. У Никиты с плечом, у меня – колено, у Ожиганова – кисть. К нам не так хорошо относились с реабилитацией»

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко поделился мнением о Никите Кучерове. Действующий форвард «Тампы» уехал в Северную Америку из ЦСКА в 2012 году, имея проблемы с плечом.

– Вы выступали с Никитой Кучеровым в «Красной Армии» и ЦСКА. Он сильно поменял свою игру или уже тогда был таким гением?

– Он всегда был умным. Мы же и по детям играли, потом в молодежной команде ЦСКА. Одним звеном – Я, Гусев, Кучеров, Прохоркин… Он понимал игру, хорошо открывался. Казалось иногда, да что ты делаешь, а Кучеров забивал гол. Понимание хоккея на высоком уровне. Это натуральное, от природы, а потом стало развиваться еще дальше.

У него всегда голова поднята, он видит и быстро сканирует площадку, находит партнеров и вовремя расстается с шайбой. У Никиты хорошая скорость, но не сказал бы, что он быстро бегает все время. Он по широкой, по большей части, обкатывает, а в основном еще до приема шайбы, знает, что будет делать дальше. В средней зоне принял, сразу отдал, открылся.

У него есть это чувство предугадывания игры, если так можно сказать. Он видит, что защитник сейчас отберет шайбу и сразу пытается открыться. По идее, это не совсем корректно, но у Никиты все время правильный тайминг получается.

Когда Никита переехал в Америку, то стал уделять больше внимания своему здоровью, профессиональнее относиться к телу. Нас этому и не учил никто здесь, когда нам было по 18-20 лет. Кажется, Максим Гончаров говорил в интервью, что у молодых ребят примеров перед глазами не было. Откуда мы могли знать о том, как готовиться? Вроде и так все нормально было – тесты сдавали. Летом в теннис поиграли – и все.

А когда приезжаешь в НХЛ, то видишь, какое отношение у игроков там. Сейчас и в России стали перенимать эти детали подготовки, хотя и в Америке в 90-х – начале 2000-х не так много времени этому уделяли.

– Вы общались с Кучеровым, когда он уезжал в «Квебек»? У него же была история с больным плечом.

– Да там у всех были проблемы. У Никиты с плечом, у меня – колено, а у Игоря Ожиганова – кисть. У всех была не очень хорошая ситуация с реабилитацией. Не так хорошо к нам относились, скажем. Кучеров вообще играл с травмой. Решил уехать – сложилось все хорошо, – сказал Марченко в интервью Спортсу’’.

«Говорят, Кэйл Макар – худшее, что случилось в хоккее». Интервью с Марченко из «Ак Барса»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
