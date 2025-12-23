В 70 лет умер экс-тренер «Кузнецких Медведей» Красильников. Клуб из Новокузнецка вышел в финал МХЛ-2010 под его руководством

В 70 лет умер экс-тренер «Кузнецких Медведей» Сергей Красильников.

Бывший тренер «Кузнецких Медведей» из Olimpbet МХЛ, экс-директор хоккейной школы новокузнецкого «Металлурга» Сергей Красильников ушел из жизни в возрасте 70 лет.

«Новокузнецкий хоккейный клуб выражает глубочайшие соболезнования родным и близким.

Сергей Красильников – ветеран кузбасского хоккея. Играл на позиции нападающего за прокопьевский «Шахтер», затем работал главным тренером команды. Сергей Иванович внес свой вклад в развитие и новокузнецкого хоккея, работая в школе «Металлург», являясь в том числе ее директором.

Под руководством Сергея Красильникова «Кузнецкие Медведи » показали свой лучший результат в истории МХЛ, в первый сезон Молодежной хоккейной лиги выйдя в финал плей-офф, завоевав серебряные медали.

Скорбим», – сказано в сообщении пресс-службы «Металлурга ».