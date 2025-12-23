Плющев о словах Ротенберга, что «Россия 25» могла бы выиграть ЧМ: «Он немного приукрасил. Уровень КХЛ не очень высокий – сложно говорить, что мы сходу возьмем Эверест»

Плющев о словах Ротенберга про победу «России 25» на ЧМ: он немного приукрасил.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев не верит, что «Россия 25» могла бы выиграть чемпионат мира. Ранее такое мнение высказал Роман Ротенберг .

«Думаю, он немного приукрасил события. Сомневаюсь, что с этой командой можно претендовать на золото чемпионата мира. Исхожу не столько из уровня игроков, сколько из того, что сборная показала.

Усилят ли ее ребята из НХЛ? Команда создается не так, как вы представляете. Нельзя просто выдернуть откуда-то игроков и получить боеспособный коллектив. Команду делают на протяжении определенного количества времени, хоккеисты должны быть объединены мыслью и задачами. А сейчас общих целей нет, поскольку игроки понимают, что отстранение продлится еще какое-то время.

Да и в целом общий уровень КХЛ не очень высокий. Поэтому и говорить, что мы сходу возьмем Эверест, сложно», – сказал Плющев.

