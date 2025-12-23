  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о словах Ротенберга, что «Россия 25» могла бы выиграть ЧМ: «Он немного приукрасил. Уровень КХЛ не очень высокий – сложно говорить, что мы сходу возьмем Эверест»
8

Плющев о словах Ротенберга, что «Россия 25» могла бы выиграть ЧМ: «Он немного приукрасил. Уровень КХЛ не очень высокий – сложно говорить, что мы сходу возьмем Эверест»

Плющев о словах Ротенберга про победу «России 25» на ЧМ: он немного приукрасил.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев не верит, что «Россия 25» могла бы выиграть чемпионат мира. Ранее такое мнение высказал Роман Ротенберг.

«Думаю, он немного приукрасил события. Сомневаюсь, что с этой командой можно претендовать на золото чемпионата мира. Исхожу не столько из уровня игроков, сколько из того, что сборная показала.

Усилят ли ее ребята из НХЛ? Команда создается не так, как вы представляете. Нельзя просто выдернуть откуда-то игроков и получить боеспособный коллектив. Команду делают на протяжении определенного количества времени, хоккеисты должны быть объединены мыслью и задачами. А сейчас общих целей нет, поскольку игроки понимают, что отстранение продлится еще какое-то время.

Да и в целом общий уровень КХЛ не очень высокий. Поэтому и говорить, что мы сходу возьмем Эверест, сложно», – сказал Плющев.

Ротенберг о пожеланиях болельщикам на Новый год: «Люблю вас и желаю крепкого богатырского здоровья. Вместе с вами мы всех победим»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoВладимир Плющев
сборная России U25
logoСоветский спорт
logoЧМ по хоккею
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Крикунов о победе России на КПК-2025: «Соглашусь с Ротенбергом – эта сборная могла бы выиграть чемпионат мира. Все зависело бы от состава соперников»
вчера, 12:44
Ротенберг о победе на КПК-2025: «С этой командой можно брать золото ЧМ, очень сильная сборная. Продолжаем работать во благо российского хоккея»
вчера, 09:23
Агент Ткачева о пропуске КПК: «Владимир в модель игры Ротенберга не вписывается. На ЧМ и ОИ команда будет совсем другая»
15 декабря, 17:52
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс», «Торонто» примет «Питтсбург», «Каролина» против «Флориды», «Вегас» встретится с «Сан-Хосе»
4 минуты назад
Алексей Марченко о травме Кучерова в ЦСКА: «Там у всех были проблемы. У Никиты с плечом, у меня – колено, у Ожиганова – кисть. К нам не так хорошо относились с реабилитацией»
16 минут назад
В 70 лет умер экс-тренер «Кузнецких Медведей» Красильников. Клуб из Новокузнецка вышел в финал МХЛ-2010 под его руководством
42 минуты назад
Фетисов о шансах Овечкина сыграть на Олимпиаде-2030: «Сомневаюсь, Саше будет почти 45 лет. Но он великий, так что ничего исключать не буду»
сегодня, 09:13
Василевский вышел на 1-е место по победам в регулярках НХЛ в 2025 году – 35. Вратарь «Тампы» сравнялся с Эттинджером
сегодня, 08:52
Вратарь «Торонто» Ахтямов о хобби: «Собираю LEGO. В основном серия Marvel – Человек-паук, Веном, Железный Человек. Последним собрал машинку «Гелендваген»
сегодня, 08:38
Ротенберг о пожеланиях болельщикам на Новый год: «Люблю вас и желаю крепкого богатырского здоровья. Вместе с вами мы всех победим»
сегодня, 08:11
Гребенкин с 1+1 в матче против «Ванкувера» стал 3-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке защитник «Тампы» Рэддиш с 1+2 и Марчмент с дублем
сегодня, 07:10
«Коламбус» ушел с последнего места на Востоке, оставив на нем «Торонто». Все команды конференции набрали не менее 50% очков
сегодня, 06:58
Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена мира-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 06:35
Ко всем новостям
Последние новости
Токкет об 1+1 у Гребенкина с «Ванкувером»: «Он как заноза на пятачке, ему нужно идти туда. Гол очень помог Никите – в следующем эпизоде он отдал шикарную голевую»
52 минуты назад
ЦСКА внес Саморукова в список травмированных. У защитника 2+4 в 30 матчах сезона
сегодня, 09:02
«Каролина» лишилась Джарвиса и Слэвина на несколько недель. У игроков травмы верхней части тела
сегодня, 08:24
Каменский о допуске России на ЮЧМ: «Разум восторжествует, надеюсь. ФХР должна доказать, что спорт вне политики, что хоккей объединяет»
сегодня, 07:50
23-летний вратарь фарма «Калгари» Сергеев отразил 52 из 53 бросков в дебютном матче в АХЛ. Россиянин с опытом игры в NCAA начал сезон в ECHL
сегодня, 07:34
Шэн об отставке Тамбиева из «Адмирала»: «Неприятная новость, конечно. Когда такое случается, значит, не все хорошо в команде. Для нас это было звоночком, что пора собираться»
сегодня, 07:22
Воронков сыграл 12:08 с «Лос-Анджелесом» – минимальное время в сезоне. У него ассист, 3 броска и 2 хита
сегодня, 06:46
Марчмент забросил 3 шайбы в 2 матчах за «Коламбус» после обмена из «Сиэтла». Он сделал дубль в победной игре с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 05:55
Уилл Смит может пропустить несколько недель из-за травмы. У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» 12+17 в 33 играх в сезоне, он не играет с 13 декабря
сегодня, 05:45
Игроки ECHL готовы объявить забастовку на фоне проблем с переговорами о новом коллективном соглашении. Хоккеисты обвиняют лигу в неуважении и попытках запугивания
сегодня, 04:55