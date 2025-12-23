Фетисов о шансах Овечкина сыграть на Олимпиаде-2030: «Сомневаюсь, Саше будет почти 45 лет. Но он великий, так что ничего исключать не буду»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы Александра Овечкина сыграть на Олимпиаде в 2030 году. Игры пройдут во Франции.
– Как думаете, сможет ли Овечкин выступить на следующей Олимпиаде?
– Сомневаюсь. Вероятнее всего, это был последний шанс для Овечкина сыграть на Олимпиаде. В 2030‑м Саше будет уже почти 45 лет.
Честно говоря, я удивлюсь, если такое произойдет. Но он великий, так что ничего исключать не буду, – сказал Фетисов.
Овечкин не забил в 8-м матче подряд: 5 бросков в створ, 1 хит и «минус 1» за 17:28 с «Детройтом». У него 14+17 в 36 играх в сезоне
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
