  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о шансах Овечкина сыграть на Олимпиаде-2030: «Сомневаюсь, Саше будет почти 45 лет. Но он великий, так что ничего исключать не буду»
6

Фетисов о шансах Овечкина сыграть на Олимпиаде-2030: «Сомневаюсь, Саше будет почти 45 лет. Но он великий, так что ничего исключать не буду»

Фетисов о шансах Овечкина сыграть на ОИ-2030: ничего исключать не буду.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы Александра Овечкина сыграть на Олимпиаде в 2030 году. Игры пройдут во Франции.

– Как думаете, сможет ли Овечкин выступить на следующей Олимпиаде?

– Сомневаюсь. Вероятнее всего, это был последний шанс для Овечкина сыграть на Олимпиаде. В 2030‑м Саше будет уже почти 45 лет.

Честно говоря, я удивлюсь, если такое произойдет. Но он великий, так что ничего исключать не буду, – сказал Фетисов.

Овечкин не забил в 8-м матче подряд: 5 бросков в створ, 1 хит и «минус 1» за 17:28 с «Детройтом». У него 14+17 в 36 играх в сезоне

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoВячеслав Фетисов
logoНХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoАлександр Овечкин
Олимпиада-2030
logoВашингтон
logoСборная России по хоккею с шайбой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Овечкин: «Федоров был потрясающим товарищем по команде. Он помог мне улучшить мою игру и вырасти как человеку»
вчера, 20:59
Фетисов о безголевой серии Овечкина: «У всех бывают непростые ситуации. Саша справится и проявит себя во второй части сезона»
вчера, 11:10
Дегтярев об Овечкине и ОИ: «Не хватает одного титула. Вот что политики делают. Взяли и перекрыли кислород. Он стопроцентно стал бы чемпионом в Милане»
15 декабря, 11:01
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс», «Торонто» примет «Питтсбург», «Каролина» против «Флориды», «Вегас» встретится с «Сан-Хосе»
5 минут назад
Алексей Марченко о травме Кучерова в ЦСКА: «Там у всех были проблемы. У Никиты с плечом, у меня – колено, у Ожиганова – кисть. К нам не так хорошо относились с реабилитацией»
17 минут назад
Плющев о словах Ротенберга, что «Россия 25» могла бы выиграть ЧМ: «Он немного приукрасил. Уровень КХЛ не очень высокий – сложно говорить, что мы сходу возьмем Эверест»
30 минут назад
В 70 лет умер экс-тренер «Кузнецких Медведей» Красильников. Клуб из Новокузнецка вышел в финал МХЛ-2010 под его руководством
43 минуты назад
Василевский вышел на 1-е место по победам в регулярках НХЛ в 2025 году – 35. Вратарь «Тампы» сравнялся с Эттинджером
сегодня, 08:52
Вратарь «Торонто» Ахтямов о хобби: «Собираю LEGO. В основном серия Marvel – Человек-паук, Веном, Железный Человек. Последним собрал машинку «Гелендваген»
сегодня, 08:38
Ротенберг о пожеланиях болельщикам на Новый год: «Люблю вас и желаю крепкого богатырского здоровья. Вместе с вами мы всех победим»
сегодня, 08:11
Гребенкин с 1+1 в матче против «Ванкувера» стал 3-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке защитник «Тампы» Рэддиш с 1+2 и Марчмент с дублем
сегодня, 07:10
«Коламбус» ушел с последнего места на Востоке, оставив на нем «Торонто». Все команды конференции набрали не менее 50% очков
сегодня, 06:58
Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена мира-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 06:35
Ко всем новостям
Последние новости
Токкет об 1+1 у Гребенкина с «Ванкувером»: «Он как заноза на пятачке, ему нужно идти туда. Гол очень помог Никите – в следующем эпизоде он отдал шикарную голевую»
53 минуты назад
ЦСКА внес Саморукова в список травмированных. У защитника 2+4 в 30 матчах сезона
сегодня, 09:02
«Каролина» лишилась Джарвиса и Слэвина на несколько недель. У игроков травмы верхней части тела
сегодня, 08:24
Каменский о допуске России на ЮЧМ: «Разум восторжествует, надеюсь. ФХР должна доказать, что спорт вне политики, что хоккей объединяет»
сегодня, 07:50
23-летний вратарь фарма «Калгари» Сергеев отразил 52 из 53 бросков в дебютном матче в АХЛ. Россиянин с опытом игры в NCAA начал сезон в ECHL
сегодня, 07:34
Шэн об отставке Тамбиева из «Адмирала»: «Неприятная новость, конечно. Когда такое случается, значит, не все хорошо в команде. Для нас это было звоночком, что пора собираться»
сегодня, 07:22
Воронков сыграл 12:08 с «Лос-Анджелесом» – минимальное время в сезоне. У него ассист, 3 броска и 2 хита
сегодня, 06:46
Марчмент забросил 3 шайбы в 2 матчах за «Коламбус» после обмена из «Сиэтла». Он сделал дубль в победной игре с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 05:55
Уилл Смит может пропустить несколько недель из-за травмы. У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» 12+17 в 33 играх в сезоне, он не играет с 13 декабря
сегодня, 05:45
Игроки ECHL готовы объявить забастовку на фоне проблем с переговорами о новом коллективном соглашении. Хоккеисты обвиняют лигу в неуважении и попытках запугивания
сегодня, 04:55