Маккиннон лидирует в сезоне НХЛ по полезности с «+45». Игроки «Колорадо» занимают первые 6 мест в списке
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:1) и завершил матч с полезностью «+2».
На счету 30-летнего канадца 61 (30+31) очко в 35 играх в текущем сезоне – идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги и лидирует в гонке снайперов.
Кроме того, Маккиннон возглавляет список лидеров лиги по полезности с «плюс 45».
Отметим, что игроки «Эвеланш» в нем занимают первые 6 мест – за Маккинноном следуют Мартин Нечас («+34»), Кэйл Макар («+32»), Арттури Лехконен («+32»), Джош Мэнсон («+24») и Девон Тэйвс («+23»).
В топ-10 у клуба из Денвера 7 представителей – кроме вышеназванных еще Брент Бернс с «+21».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
