«Миннесота» проиграла впервые за 8 матчей, «Колорадо» продлил победную серию до 5 игр
7-матчевая победная серия «Миннесоты» прервалась.
«Миннесота» проиграла «Колорадо» (1:5) в НХЛ, прервав 7-матчевую победную серию.
После 37 игр «Уайлд» с 49 очками занимают в общей таблице лиги 3-е место.
«Колорадо», в свою очередь, продлил победную серию до 5 игр. После 35 матчей «Эвеланш» лидируют в общей таблице с 59 баллами.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
