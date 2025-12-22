«Миннесота» проиграла впервые за 8 матчей, «Колорадо» продлил победную серию до 5 игр

7-матчевая победная серия «Миннесоты» прервалась.

«Миннесота» проиграла «Колорадо» (1:5) в НХЛ, прервав 7-матчевую победную серию.

После 37 игр «Уайлд» с 49 очками занимают в общей таблице лиги 3-е место.

«Колорадо», в свою очередь, продлил победную серию до 5 игр. После 35 матчей «Эвеланш» лидируют в общей таблице с 59 баллами.