Тренер «Адмирала» Гизатуллин о 2:3 с «Автомобилистом»: «Индивидуальные невынужденные ошибки привели к тому, что нас наказали»

Гизатуллин: «Адмирал» проиграл «Автомобилисту» из-за невынужденных ошибок.

И.о. тренера «Адмирала » Ильнур Гизатуллин оценил поражение от «Автомобилиста » (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Не могу сказать, что игра не понравилась. Ребята старались выполнять задание, многое получалось, но индивидуальные невынужденные ошибки привели к тому, что «Автомобилист» реализовал эти моменты, наказал нас, и мы проиграли.

Удаление Тимашова? Без комментариев. Такие удаления априори быть не должны. Люди все адекватные и понимают, что это за собой влечет, команда проиграла.

Гуска попросил замену в перерыве. Во время меньшинства во втором периоде были тяжело и ему, и спецбригаде – поднаелись за пять минут», – сказал Гизатуллин.