Сергачев против «Виннипега»: 20-й и 21-й ассисты в сезоне, 2 броска за 25:19 – лучшее время среди полевых игроков «Юты»
Сергачев сделал 20-й и 21-й ассисты в сезоне в матче с «Виннипегом».
Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Виннипегом» (4:3 ОТ), в том числе пас на победный гол в овертайме.
Россиянин набрал 25-е (4+21) очко в сезоне, всего он провел 38 игр.
Сегодня за 25:19 – лучшее время среди полевых игроков «Юты» (3:48 – в большинстве, 3:16 – в меньшинстве) – у Сергачева 2 броска в створ ворот, 3 блок-шота, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
