0

Ничушкин сделал 2 ассиста в матче с «Миннесотой», продлив серию с очками до 5 игр. У него 8+13 в 27 встречах

Ничушкин сделал 2 голевые передачи в матче с «Миннесотой».

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Миннесотой» (5:1).

Россиянин продлил результативную серию (1+6) до 5 игр, набрав 21-е (8+13) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 27 матчей.

Сегодня за 19:27 (1:18 – в большинстве, 2:15 – в меньшинстве) у Ничушкина 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 2».

