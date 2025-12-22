Ничушкин сделал 2 ассиста в матче с «Миннесотой», продлив серию с очками до 5 игр. У него 8+13 в 27 встречах
Ничушкин сделал 2 голевые передачи в матче с «Миннесотой».
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Миннесотой» (5:1).
Россиянин продлил результативную серию (1+6) до 5 игр, набрав 21-е (8+13) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 27 матчей.
Сегодня за 19:27 (1:18 – в большинстве, 2:15 – в меньшинстве) у Ничушкина 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
