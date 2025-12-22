Панарин помог создать реабилитационный центр в родном Коркино. На базе бассейна открылась соляная комната, в зале появился комплекс из 8 тренажеров для укрепления и восстановления

Артемий Панарин помог создать реабилитационный центр в Коркино.

Нападающий «Рейнджерс » Артемий Панарин помог создать полноценный реабилитационный центр на базе бассейна в городе Коркино в Челябинской области. Хоккеист является уроженцем города Коркино.

«Коркинский плавательный бассейн благодаря помощи благотворительного фонда Артемия Панарина становится полноценным реабилитационным центром», – говорится в комментарии местных властей.

В центре открылась соляная комната, которая предназначена для укрепления иммунитета, очищения дыхательных путей, а также снятие стресса.

Кроме того, при содействии Панарина был обновлен тренажерный зал: там появился комплекс из 8 новых тренажеров для укрепления и восстановления функций организма. Уточняется, что в определенные часы и в тестовом режиме новые залы можно будет посетить бесплатно.