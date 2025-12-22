«Питтсбург» прервал серию из 8 поражений подряд, одолев «Монреаль» (4:3 Б).

«Питтсбург » обыграл «Монреаль » (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа позволила команде под руководством Дэна Мьюза прервать серию поражений из 8 матчей.

При этом «Пингвинс» впервые в сезоне выиграли по буллитам (2:1 в серии, свои попытки реализовали Рикард Ракелль и Кевин Хэйс, Артур Шилов отразил 2 броска из 3). До этого было 5 неудачных серий .

С 39 очками в 35 играх пенсильванцы идут на 13-м месте в Восточной конференции.