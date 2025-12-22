«Питтсбург» прервал серию из 8 поражений, одолев «Монреаль» (4:3 Б). «Пингвинс» впервые в сезоне выиграли по буллитам – было 5 неудачных серий
«Питтсбург» прервал серию из 8 поражений подряд, одолев «Монреаль» (4:3 Б).
«Питтсбург» обыграл «Монреаль» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа позволила команде под руководством Дэна Мьюза прервать серию поражений из 8 матчей.
При этом «Пингвинс» впервые в сезоне выиграли по буллитам (2:1 в серии, свои попытки реализовали Рикард Ракелль и Кевин Хэйс, Артур Шилов отразил 2 броска из 3). До этого было 5 неудачных серий.
С 39 очками в 35 играх пенсильванцы идут на 13-м месте в Восточной конференции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости