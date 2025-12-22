Дорофеев забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче против «Эдмонтона». У него 23 очка в 34 играх при «минус 8»

Павел Дорофеев забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче с «Эдмонтоном».

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (3:4).

На счету 25-летнего нападающего стало 23 (15+8) очка в 34 играх в текущем сезоне при полезности «минус 8».

Сегодня Дорофеев (19:27, нейтральная полезность) реализовал 1 из 5 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.