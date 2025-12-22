«Торонто» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 4:14. Команда Беруби идет на 15-м месте на Востоке

«Торонто» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 4:14.

«Торонто » проиграл «Далласу » (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

Для «Лифс» поражение стало третьим подряд – ранее проиграли «Вашингтону» (0:4) и «Нэшвиллу» (3:5).

У команды под руководством Крэйга Беруби 5 поражений в последних 6 матчах. Она занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 35 очками в 35 играх.

Роузхилл назвал «позором» возможное увольнение Беруби: «Я играл с тренерами, которых ненавидела вся команды. Крэйг – не такой. Он честный, не негативный, не переворачивает столы»