  «Торонто» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 4:14. Команда Беруби идет на 15-м месте на Востоке
«Торонто» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 4:14. Команда Беруби идет на 15-м месте на Востоке

«Торонто» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 4:14.

«Торонто» проиграл «Далласу» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ

Для «Лифс» поражение стало третьим подряд – ранее проиграли «Вашингтону» (0:4) и «Нэшвиллу» (3:5). 

У команды под руководством Крэйга Беруби 5 поражений в последних 6 матчах. Она занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 35 очками в 35 играх. 

Роузхилл назвал «позором» возможное увольнение Беруби: «Я играл с тренерами, которых ненавидела вся команды. Крэйг – не такой. Он честный, не негативный, не переворачивает столы»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
