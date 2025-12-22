0

Капризов сделал передачу в матче с «Колорадо». У него 22+20 в 37 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Колорадо» (1:5).

Россиянин набрал 42-е (22+20) очко в сезоне, всего он провел 37 игр.

Сегодня за 21:29 (4:20 – в большинстве) у Капризова 3 броска в створ ворот, 2 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
