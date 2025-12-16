  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рябыкин о рекомендациях МОК: «Решение обнадежило наш молодежный хоккей. Но все будет зависеть от ИИХФ – как бы опять не придумали нелепую байку-отговорку про «безопасность»
0

Рябыкин о рекомендациях МОК: «Решение обнадежило наш молодежный хоккей. Но все будет зависеть от ИИХФ – как бы опять не придумали нелепую байку-отговорку про «безопасность»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин отреагировал на рекомендации МОК допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном.

– Решение МОК вернуть на международную арену молодежные команды России и Беларуси. Что думаете?

– Все профессиональные люди переживают за поколения, скажем, 2005-2010-х годов рождения, которые из-за политики были лишены международных соревнований. Как бы мы ни старались внутри России, опыт международных встреч, особенно с североамериканцами, для роста молодых хоккеистов крайне необходим.

Знаю, что решение МОК наш молодежный хоккей обнадежило. Наши мальчишки хотят соревноваться не только между собой, но и с канадцами, американцами, шведами. Получается, теперь сделан шаг в правильном направлении.

– Насколько широкий?

– Вот тут вопрос. Да, сделана рекомендация на самом высшем спортивном уровне – речь о МОК. Но теперь все будет зависеть от ребят на местах, то есть от ИИХФ. А там, судя по комментариям последних лет, очень много политики.

В общем как бы опять не придумали эту нелепую байку-отговорку про «безопасность», – сказал Рябыкин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoМОК
logoсборная России U18
logoЧМ по хоккею юниорский
logoДмитрий Рябыкин
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoИИХФ
Политика
logoКХЛ
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг готов возглавить юниорскую сборную России: «Как говорили в СССР: «Если партия скажет «надо», комсомол ответит «есть». Все просто»
12 декабря, 17:26
Гендиректор ФХР: «Идет постоянный обмен мнениями с ИИХФ. Кроме того, чтобы вернуть главную сборную на ОИ и ЧМ, есть задача вернуть команды до 20 и до 18 лет»
12 декабря, 16:59
Ротенберг о том, вернет ли ИИХФ российских юниоров: «А какие у них варианты? Канадцы перестали развиваться, это было только благодаря сборной России. Мы великая хоккейная страна»
12 декабря, 16:41
Буцаев о рекомендациях МОК: «Здравый смысл восторжествовал. Чиновники вспомнили Олимпийскую хартию и заветы Пьера де Кубертена. Очень позитивный знак»
12 декабря, 15:21
ФХР о рекомендациях МОК: «Обратимся в совет ИИХФ с заявлением о допуске молодежных сборных к ЧМ в возрастных категориях до 18 и до 20 лет»
12 декабря, 15:01
Главные новости
Морозов о латинице в КХЛ: «Мы международная лига, матчи показывают в других странах. Не вижу смысла изменять термины и фамилии на джерси. Как мы в Китай поедем играть?»
12 минут назад
КХЛ. «Сибирь» примет «Авангард», «Ак Барс» против «Салавата», «Динамо» Минск в гостях у «Локомотива», «Динамо» Москва сыграет со «Спартаком», СКА – с «Шанхаем»
22 минуты назад
Директор «Металлурга» о трансферах: «В первую очередь нужно усилить защиту, учитывая травмы. С габаритами в атаке сильной проблемы мы не видим»
сегодня, 07:58
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Бобровский догнал Гашека по числу матчей с 90%+ сэйвов в НХЛ (469). Они делят 10-е место в истории лиги, рекорд у Бродера (741)
сегодня, 05:10
Кузьменко забил «Далласу», использовав ошибку вратаря ДеСмита при попытке выбить шайбу клюшкой. У Андрея 5+4 в 27 играх в сезоне
сегодня, 04:55Видео
Кучеров без очков в матче с «Флоридой»: 3 броска, малый штраф и «минус 2» за 18:40. У него 42 балла в 30 играх в сезоне – идет 8-м в гонке бомбардиров
сегодня, 04:40
Бобровский отразил 26 из 28 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд и 14-я в 23 играх в сезоне
сегодня, 04:10Видео
НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Анахайму», «Тампа» пропустила 5 шайб от «Флориды», «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес»
сегодня, 03:55
Шестеркин отразил 22 из 25 бросков «Анахайма» и стал 3-й звездой матча. Он сломал клюшку, уходя со льда после 14-го поражения в 27 играх в сезоне
сегодня, 03:40Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Галимов подпишет полноценный контракт с «Динамо» («СЭ»)
39 секунд назад
Вратарь «Лос-Анджелеса» Кюмпер получил травму в матче с «Далласом» после столкновения с Рантаненом
сегодня, 07:30
Гендиректор «Динамо» опроверг слухи про обмен Подъяпольского: «Волосы дыбом от того, что людям взбредает в голову. Владик – один из сильнейших вратарей КХЛ»
сегодня, 07:15
Зибанежад не сыграл в матче с «Анахаймом» из-за пропуска собрания «Рейнджерс». Салливан сказал, что игрок «взял на себя ответственность»
сегодня, 06:58
«Питтсбург» вернул Мурашова в АХЛ. Скиннер и Кулак решили вопросы с визами и включены в состав перед матчем с «Эдмонтоном» – их бывшим клубом
сегодня, 06:45
Форсберг с хет-триком, Райнхарт и Готье с дублями – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:35
«Ванкувер» продлил Сассона на 2 года с кэпхитом 1 млн долларов. У 25-летнего форварда 6+2 в 29 играх в сезоне
сегодня, 06:25
Форсберг сделал 11-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Сент-Луисом». Филип делит 2-е место в истории лиги среди шведов по их числу с Матсом Нэслундом
сегодня, 05:55
Макдэвид с 10 очками в 4 играх стал 1-й звездой недели в НХЛ. Также в тройку вошли Гибсон с 3 победами при 97% сэйвов и Эрикссон Эк с 7 баллами в 4 матчах
сегодня, 05:40
Бобровский делит с Холлом 10-е место в истории НХЛ по победам без учета серий буллитов (407). Сергей – рекордсмен среди вратарей из Европы по этому показателю
сегодня, 05:25