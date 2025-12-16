Рябыкин о рекомендациях МОК: «Решение обнадежило наш молодежный хоккей. Но все будет зависеть от ИИХФ – как бы опять не придумали нелепую байку-отговорку про «безопасность»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин отреагировал на рекомендации МОК допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном.

– Решение МОК вернуть на международную арену молодежные команды России и Беларуси. Что думаете?

– Все профессиональные люди переживают за поколения, скажем, 2005-2010-х годов рождения, которые из-за политики были лишены международных соревнований. Как бы мы ни старались внутри России, опыт международных встреч, особенно с североамериканцами, для роста молодых хоккеистов крайне необходим.

Знаю, что решение МОК наш молодежный хоккей обнадежило. Наши мальчишки хотят соревноваться не только между собой, но и с канадцами, американцами, шведами. Получается, теперь сделан шаг в правильном направлении.

– Насколько широкий?

– Вот тут вопрос. Да, сделана рекомендация на самом высшем спортивном уровне – речь о МОК. Но теперь все будет зависеть от ребят на местах, то есть от ИИХФ. А там, судя по комментариям последних лет, очень много политики.

В общем как бы опять не придумали эту нелепую байку-отговорку про «безопасность», – сказал Рябыкин.