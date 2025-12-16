0

Корешков возглавил «Трактор», контракт – до конца сезона

Евгений Корешков стал главным тренером «Трактора».

Евгений Корешков назначен главным тренером «Трактора».

Срок соглашения со специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26.

В качестве тренера Корешков ранее работал в «Металлурге», «Барысе», ЦСКА и СКА. С московскими армейцами становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022). 

Он присоединился к штабу «Трактора» 21 ноября, став ассистентом Рафаэля Рише, который исполнял обязанности главного тренера после ухода Бенуа Гру.

На данный момент клуб занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 35 очков в 36 матчах.
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Трактора»
