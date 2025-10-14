Фанаты «Баффало» скандировали «Увольте Адамса» – команда начала сезон с 3 поражений подряд. Один из болельщиков выбросил форму на лед после матча с «Колорадо»

Болельщики «Баффало» выразили недовольство началом сезона от команды.

«Сэйбрс» уступили «Колорадо » (1:3) дома в матче регулярного чемпионата НХЛ , проиграв во всех трех играх со старта сезона.

Ближе к завершению игры с «Эвеланш» болельщики «Баффало » начали скандировать «Увольте Адамса» с призывом к отставке генерального менеджера клуба Кевина Адамса.

Кроме того, после завершения матча один из фанатов выбросил на лед джерси команды.

«Баффало» продолжит сезон 16 октября матчем против «Оттавы».