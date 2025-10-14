Фанаты «Баффало» скандировали «Увольте Адамса» – команда начала сезон с 3 поражений подряд. Один из болельщиков выбросил форму на лед после матча с «Колорадо»
Болельщики «Баффало» выразили недовольство началом сезона от команды.
«Сэйбрс» уступили «Колорадо» (1:3) дома в матче регулярного чемпионата НХЛ, проиграв во всех трех играх со старта сезона.
Ближе к завершению игры с «Эвеланш» болельщики «Баффало» начали скандировать «Увольте Адамса» с призывом к отставке генерального менеджера клуба Кевина Адамса.
Кроме того, после завершения матча один из фанатов выбросил на лед джерси команды.
«Баффало» продолжит сезон 16 октября матчем против «Оттавы».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
