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Кекяляйнен стал старшим советником генменеджера «Баффало»

Ярмо Кекяляйнен назначен старшим советником «Баффало».

Он будет работать под руководством генменеджера «Сэйбрс» Кевина Адамса.

Сообщается, что Кекяляйнен будет участвовать во всех направлениях работы хоккейного департамента.

Напомним, Ярмо Кекяляйнен работал генменеджером «Коламбуса» с 2013 по 2024 год.

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Ярмо Кекяляйнен
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