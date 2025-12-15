  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сурин о Ротенберге: «Приятно поработать с человеком, который по духу похож на меня. Компанейский, общительный. Знал, что будет много хорошего настроения, сплочения»
Сурин о Ротенберге: «Приятно поработать с человеком, который по духу похож на меня. Компанейский, общительный. Знал, что будет много хорошего настроения, сплочения»

Егор Сурин: Роман Ротенберг – компанейский и общительный человек.

Нападающий «Локомотива» и сборной «России 25» Егор Сурин высказался о работе с Романом Ротенбергом на Кубке Первого канала.

– Роман Ротенберг – третий тренер в твоей профессиональной карьере. Какие впечатления от работы с ним?

– Могу сказать, ожидания оправдались. Знал, что будет много позитива, хорошего настроения, что многое будет делаться для сплочения коллектива.

Я доволен. Было приятно поработать с человеком, который, как мне кажется, по духу похож на меня. Компанейский, общительный, – сказал Егор Сурин.

«Россия 25» Ротенберга взяла Кубок Первого канала – после победы 9:0. Как это воспринимать?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
logoЕгор Сурин
logoРоман Ротенберг
logoКубок Первого канала
сборная России U25
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
