Сурин о Ротенберге: «Приятно поработать с человеком, который по духу похож на меня. Компанейский, общительный. Знал, что будет много хорошего настроения, сплочения»

Егор Сурин: Роман Ротенберг – компанейский и общительный человек.

Нападающий «Локомотива » и сборной «России 25» Егор Сурин высказался о работе с Романом Ротенбергом на Кубке Первого канала.

– Роман Ротенберг – третий тренер в твоей профессиональной карьере. Какие впечатления от работы с ним?

– Могу сказать, ожидания оправдались. Знал, что будет много позитива, хорошего настроения, что многое будет делаться для сплочения коллектива.

Я доволен. Было приятно поработать с человеком, который, как мне кажется, по духу похож на меня. Компанейский, общительный, – сказал Егор Сурин .

