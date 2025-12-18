Дорофеев забил 14-й гол в сезоне – перевел матч с «Нью-Джерси» в овертайм на 56-й минуте. Форвард «Вегаса» набрал 22 очка в 32 играх чемпионата НХЛ

Павел Дорофеев забил 14-й гол в нынешнем сезоне НХЛ.

Нападающий «Вегаса » Павел Дорофеев забросил шайбу в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси » (1:2 Б).

Россиянин забил 14-й гол в этом сезоне при игре в большинстве на 56-й минуте, переведя игру в овертайм.

Также в матче с «Дэвилс» форвард заработал показатель полезности «минус 1», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 22:38 (5:51 – в большинстве).

В этом чемпионате Дорофеев имеет в активе 22 (14+8) очков при полезности «минус 7» в 32 матчах чемпионата НХЛ .