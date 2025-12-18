Дорофеев забил 14-й гол в сезоне – перевел матч с «Нью-Джерси» в овертайм на 56-й минуте. Форвард «Вегаса» набрал 22 очка в 32 играх чемпионата НХЛ
Павел Дорофеев забил 14-й гол в нынешнем сезоне НХЛ.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (1:2 Б).
Россиянин забил 14-й гол в этом сезоне при игре в большинстве на 56-й минуте, переведя игру в овертайм.
Также в матче с «Дэвилс» форвард заработал показатель полезности «минус 1», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 22:38 (5:51 – в большинстве).
В этом чемпионате Дорофеев имеет в активе 22 (14+8) очков при полезности «минус 7» в 32 матчах чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
