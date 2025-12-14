  • Спортс
Мьюз об игре «Питтсбурга» в концовках: «Так больше не может продолжаться. Мы должны лучше играть, я должен быть лучше»

Дэн Мьюз высказался об игре «Питтсбурга» в концовках матчей.

Главный тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз высказался об игре команды в концовках матчей.

Сегодня «Сан-Хосе» одержал волевую победу над «Пингвинс» (6:5 ОТ). К 48-й минуте «Питтсбург» выигрывал со счетом 5:1, но «Шаркс» забили 5 голов подряд, в том числе победный в овертайме.

Клуб пропускал голы, когда соперник снимал вратаря, в 3 из 4 игр последних матчей. При пустых воротах у «Анахайма» и «Шаркс» тренер выпускал пару защитников Крис ЛетангЭрик Карлссон

– Так больше не может продолжаться.

– Что идет не так и как это можно исправить?

– Я думаю, что каждый раз это что-то другое. Я не думаю, что это всегда одна и та же проблема. Общее здесь в том, что мы играем в одном стиле большую часть игры, а иногда это преимущество в один гол, два гола, ситуации разные, но общее здесь в том, что мы отходим от того, что работает.

Иногда дело в структуре. Иногда мы просто сами ставим себя в невыгодные позиции. Иногда мы получаем плохие удаления в неподходящие моменты, давая им импульс, и мы не работаем достаточно хорошо, чтобы вернуть себе импульс – и тогда мы выглядим совсем другой командой.

Я также беру на себя ответственность за это. Мы должны лучше играть на льду. Я должен быть лучше, потому что это уже случалось несколько раз. Мы найдем выход. Это уже стоило нам слишком много очков. Это должно прекратиться, – сказал Мьюз.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Pittsburgh Hockey Now
