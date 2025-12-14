«Россия 25» Ротенберга выиграла Кубок Первого канала в 3-й раз подряд

«Россия 25» выиграла Кубок Первого канала в 3-й раз подряд.

Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга разгромила сборную Казахстана со счетом 9:0 и в очередной раз стала победителем турнира.

Вчера «Россия 25» победила Беларусь (3:1).

Российская команда также выигрывала Кубок Первого канала в 2024 и 2023 годах. В 2022-м победителем стала Беларусь.