«Россия 25» Ротенберга выиграла Кубок Первого канала в 3-й раз подряд
Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга разгромила сборную Казахстана со счетом 9:0 и в очередной раз стала победителем турнира.
Вчера «Россия 25» победила Беларусь (3:1).
Российская команда также выигрывала Кубок Первого канала в 2024 и 2023 годах. В 2022-м победителем стала Беларусь.
