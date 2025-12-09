Вязовой, Блэкер, Григоренко, Силантьев, Потуральски сыграют в Матче звезд-2026. КХЛ объявила полные составы команд

Вязовой, Блэкер, Григоренко примут участие в Матче звезд КХЛ-2026.

КХЛ опубликовала полные составы команд на Фонбет Матч звезд-2026.

Фонбет Неделя Звезд Хоккея 2026 стартует 6 февраля матчем за Кубок Вызова . 7 февраля пройдут два конкурса на мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля – еще три конкурса хоккейного мастерства и решающие игры турнира.

28 игроков ранее были отобраны голосованием болельщиков и СМИ. Теперь свой выбор участников также сделала лига.

В итоговые составы команд на звездный уикэнд в Екатеринбурге вошли следующие игроки:

KHL Ural Stars

Вратари : Владимир Галкин («Автомобилист»), Семен Вязовой («Салават Юлаев»);

Защитники : Алексей Василевский («Салават Юлаев»), Григорий Дронов («Трактор»), Егор Яковлев («Металлург»), Джесси Блэкер («Автомобилист»);

Нападающие : Джош Ливо, Михаил Григоренко (оба – «Трактор»), Владимир Ткачев, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (все – «Металлург»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Роман Горбунов, Максим Денежкин (оба – «Автомобилист»).

KHL RUS Stars

Вратари : Филипп Долганов («Нефтехимик»), Максим Дорожко («Амур»);

Защитники : Дамир Шарипзянов («Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Егор Аланов («Сибирь»), Никита Лямкин («Ак Барс»);

Нападающие : Александр Радулов, Георгий Иванов (оба – «Локомотив»), Данил Аймурзин («Северсталь»), Константин Окулов («Авангард»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»), Даниил Сероух (ХК «Сочи»), Даниил Гутик («Адмирал»), Марат Хайруллин (СКА).

KHL U23 Stars

Вратари : Дмитрий Гамзин (ЦСКА), Сергей Иванов (СКА);

Защитники : Антон Силаев («Торпедо»), Даниил Орлов («Спартак»), Никита Евсеев («Амур»);

Нападающие : Егор Сурин («Локомотив»), Матвей Короткий (СКА), Егор Виноградов («Торпедо»), Михаил Ильин («Северсталь»), Герман Точилкин («Нефтехимик»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Вадим Мороз («Динамо» Минск).

По итогам Кубка Вызова МХЛ на Матч Звезд попадут два игрока, которые займут места в составе сборной молодых звезд.

KHL World Stars

Вратари : Зак Фукале («Динамо» Минск), Адам Шил («Барыс»);

Защитники : Митчелл Миллер («Ак Барс»), Янни Калдис («Северсталь»), Джоуи Кин («Спартак»), Адам Кленденинг («Шанхай»);

Нападающие : Сэм Анас, Виталий Пинчук (оба – «Динамо» Минск), Максим Комтуа («Динамо» Москва), Кевин Лабанк («Шанхайские Драконы»), Дэниэл Спронг (ЦСКА), Райли Савчук («Лада»), Адам Ружичка («Спартак»), Эндрю Потуральски («Авангард»).