  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вязовой, Блэкер, Григоренко, Силантьев, Потуральски сыграют в Матче звезд-2026. КХЛ объявила полные составы команд
16

Вязовой, Блэкер, Григоренко, Силантьев, Потуральски сыграют в Матче звезд-2026. КХЛ объявила полные составы команд

Вязовой, Блэкер, Григоренко примут участие в Матче звезд КХЛ-2026.

КХЛ опубликовала полные составы команд на Фонбет Матч звезд-2026.

Фонбет Неделя Звезд Хоккея 2026 стартует 6 февраля матчем за Кубок Вызова. 7 февраля пройдут два конкурса на мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля – еще три конкурса хоккейного мастерства и решающие игры турнира.

28 игроков ранее были отобраны голосованием болельщиков и СМИ. Теперь свой выбор участников также сделала лига.

В итоговые составы команд на звездный уикэнд в Екатеринбурге вошли следующие игроки:

KHL Ural Stars

ВратариВладимир Галкин («Автомобилист»), Семен Вязовой («Салават Юлаев»);

Защитники: Алексей Василевский («Салават Юлаев»), Григорий Дронов («Трактор»), Егор Яковлев («Металлург»), Джесси Блэкер («Автомобилист»);

Нападающие: Джош Ливо, Михаил Григоренко (оба – «Трактор»), Владимир Ткачев, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (все – «Металлург»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Роман Горбунов, Максим Денежкин (оба – «Автомобилист»).

KHL RUS Stars 

Вратари: Филипп Долганов («Нефтехимик»), Максим Дорожко («Амур»);

Защитники: Дамир Шарипзянов («Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Егор Аланов («Сибирь»), Никита Лямкин («Ак Барс»);

Нападающие: Александр Радулов, Георгий Иванов (оба – «Локомотив»), Данил Аймурзин («Северсталь»), Константин Окулов («Авангард»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»), Даниил Сероух (ХК «Сочи»), Даниил Гутик («Адмирал»), Марат Хайруллин (СКА).

KHL U23 Stars

Вратари: Дмитрий Гамзин (ЦСКА), Сергей Иванов (СКА);

Защитники: Антон Силаев («Торпедо»), Даниил Орлов («Спартак»), Никита Евсеев («Амур»);

Нападающие: Егор Сурин («Локомотив»), Матвей Короткий (СКА), Егор Виноградов («Торпедо»), Михаил Ильин («Северсталь»), Герман Точилкин («Нефтехимик»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Вадим Мороз («Динамо» Минск). 

По итогам Кубка Вызова МХЛ на Матч Звезд попадут два игрока, которые займут места в составе сборной молодых звезд.

KHL World Stars 

Вратари: Зак Фукале («Динамо» Минск), Адам Шил («Барыс»);

Защитники: Митчелл Миллер («Ак Барс»), Янни Калдис («Северсталь»), Джоуи Кин («Спартак»), Адам Кленденинг («Шанхай»);

Нападающие: Сэм Анас, Виталий Пинчук (оба – «Динамо» Минск), Максим Комтуа («Динамо» Москва), Кевин Лабанк («Шанхайские Драконы»), Дэниэл Спронг (ЦСКА), Райли Савчук («Лада»), Адам Ружичка («Спартак»), Эндрю Потуральски («Авангард»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoМатч звезд КХЛ
logoКХЛ
logoАдмирал
logoГригорий Дронов
logoВладимир Ткачев 1995
logoЛокомотив
logoМихаил Григоренко
logoГерман Точилкин
logoСКА
logoТорпедо
logoРайли Савчук
logoЦСКА
logoАдам Кленденинг
logoГеоргий Иванов
logoМеталлург Мг
logoДмитрий Гамзин
logoКонстантин Окулов
logoДэниэл Спронг
logoПрохор Полтапов
logoАдам Шил
logoКевин Лабанк
logoАлександр Радулов
logoДанил Аймурзин
logoМаксим Денежкин
logoРоман Канцеров
logoЛада
logoМХЛ
logoАвтомобилист
logoМитчелл Миллер
logoСалават Юлаев
logoМихаил Ильин
logoАмур
logoРоман Горбунов
logoЕгор Яковлев
logoДаниил Гутик
logoЭндрю Потуральски
logoСэм Анас
logoДинамо Минск
logoКубок Вызова МХЛ
logoМатвей Короткий
logoМаксим Дорожко
logoСпартак
logoНикита Лямкин
logoБарыс
logoВадим Мороз
logoСергей Иванов
logoАдам Ружичка
logoАк Барс
logoСеверсталь
logoТрактор
logoЕгор Виноградов
logoСибирь
logoВиталий Пинчук
logoАнтон Силаев
logoДаниил Сероух
logoДамир Шарипзянов
logoФилипп Долганов
logoЯнни Калдис
logoАндрей Белозеров
logoЕгор Аланов
logoДжесси Блэкер
logoАлександр Жаровский
logoНефтехимик
logoСочи
logoЕгор Сурин
logoМаксим Комтуа
logoАлексей Василевский
logoМарат Хайруллин
logoДинамо Москва
logoДаниил Орлов
logoСемен Вязовой
logoВладимир Галкин
logoДаниил Пыленков
logoНикита Евсеев
Шанхай
logoДмитрий Силантьев
logoЗак Фукале
logoАвангард
logoДжош Ливо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ги Буше о 7:5 со «Спартаком»: «Сами создавали себе проблемы, но все равно победили, это здорово. Доволен количеством голов, которые забиваем, мы смотримся лучше и лучше»
7 декабря, 15:44
Жаровский, Спронг, Дронов, Окулов, Канцеров, Пыленков, Лабанк сыграют в Матче звезд КХЛ-2026. Их выбрали голосованием СМИ
5 декабря, 09:32
Радулов, Ткачев, Комтуа, Сурин, Короткий, Ливо, Шарипзянов сыграют в Матче звезд КХЛ-2026. Их выбрали голосованием болельщиков
3 декабря, 10:13
Главные новости
ФХР о рекомендациях МОК: «Обратимся в совет ИИХФ с заявлением о допуске молодежных сборных к ЧМ в возрастных категориях до 18 и до 20 лет»
10 минут назад
Илья Воробьев: «Для меня игра Спронга была бы нормальной, для Никитина, возможно, нет. Дэниэл играет на себя, таких хоккеистов много»
13 минут назад
НХЛ. «Сент-Луис» сыграет с «Чикаго», «Юта» встретится с «Сиэтлом»
сегодня, 13:58
«Тампа» и «Бостон» показали свитеры к Стадионной серии-2026. «Лайтнинг» выбрали пиратскую тематику
сегодня, 12:59Фото
Ковалев о матчах между КХЛ и НХЛ: «Всегда можно вернуть то, что было раньше. Они приезжали к нам, потом мы ехали туда – такое возможно»
сегодня, 12:45
Фетисов о Кучерове: «Любой хоккеист хотел бы играть с ним. Лидер «Тампы» не первый год доказывает свой уровень и уровень российского хоккея»
сегодня, 12:35
Эллиотт Фридман: «НХЛ и владельцы клубов злы и разочарованы организацией ОИ-2026. Им дали больше пустых обещаний, чем родителю, просящему подростка убраться в комнате»
сегодня, 12:26
Ротенберг о героях: «Я вырос в СССР, прожил там первые 10 лет жизни и помню, как было. У нас был Гагарин. При всем уважении к американской культуре, у нас все сильнее и лучше»
сегодня, 12:02
Кубок Первого канала. Беларусь победила Казахстан – 4:1
сегодня, 11:30
Директор «Металлурга» о Кузнецове: «Большой мастер, к нему все вернется через работу. В быту наша молодежь многое берет у Евгения, учится»
сегодня, 11:28
Ко всем новостям
Последние новости
Пинчук о матче против «России 25»: «Нас ждет бескомпромиссная игра. Все выложатся на максимум, будут биться. Все хотят выиграть кубок»
1 минуту назад
Жайлауов об 1:4: «Уровень команд разный, Беларусь на голову сильнее, мы проиграли. Но для ребят это опыт, большинство – игроки чемпионата Казахстана»
40 минут назад
Агент Глотова: «Генменеджер «Трактора» дал четко понять, что в ближайшее время обмен не планируется»
56 минут назад
Квартальнов об игре с «Россией 25»: «Важный матч, хотели бы сыграть достойно. Историю помним, но в мае были другие команды»
сегодня, 14:03
Самсонов об игре за «Россию 25»: «Всегда приятно надеть майку сборной. С Ротенбергом разговаривал насчет этого – 10 лет прошло с моего последнего приезда»
сегодня, 13:50
Артюхин о допуске России: «На МЧМ мы не успеваем, но будем надеяться, что ИИХФ допустит на ЮЧМ. Это было бы здорово, динамика пошла хорошая»
сегодня, 13:32
Начало игры «Питтсбурга» с «Монреалем» откладывали на 30 минут. Хозяева приехали позже обычного из-за пробки, вызванной ДТП
сегодня, 13:16
Ривс сделал 9 хитов за 9 минут в матче с «Торонто»: «Этот клуб сказал, что я больше не могу играть в НХЛ, но я вернулся»
сегодня, 11:48
Давыдов о Кубке Первого канала: «Ключевой станет игра с братьями-белорусами. Нас ждет матч без фаворитов – минское «Динамо» проводит отличный сезон»
сегодня, 10:47
Сурин об игроках КХЛ с большим желанием бороться: «Только я и Радулов. В других командах таких нет»
сегодня, 10:35