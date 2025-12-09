Воробьев назвал тройку самых мастеровитых игроков КХЛ: «Ткачев из «Металлурга», Окулов и Гусев. Это люди, способные создать гол из ничего»

Воробьев назвал тройку самых мастеровитых игроков КХЛ.

Бывший главный тренер сборной России, «Металлурга », СКА и ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьев назвал тройку самых мастеровитых хоккеистов Фонбет Чемпионата КХЛ на данный момент.

– Назовите тройку сильнейших, на ваш взгляд, хоккеистов лиги на сегодняшний день?

– Выделить можно разных хоккеистов. Например, у Сани Радулова лидирующие качества даже в 39 лет.

Я назову тройку самых мастеровитых и с лучшим хоккейным IQ или же интеллектом, если говорить по-русски. Это люди, способные создать гол из ничего: Владимир Ткачев из «Металлурга», Константин Окулов и Никита Гусев , – сказал Воробьев.