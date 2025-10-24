«Флорида», «Детройт» и «Баффало» интересуются Чинаховым. «Коламбус» готов к обмену форварда (Пьер ЛеБрюн)

«Флорида», «Детройт» и «Баффало» интересуются Егором Чинаховым.

По информации инсайдера TSN Пьера ЛеБрюна, агент игрока получил разрешение «Коламбуса » на общение с другими клубами. Отмечается, что в число претендентов на 24-летнего форварда также могут войти «Торонто » и «Калгари ».

На первой игре Чинахова в текущем сезоне (1:4 с «Колорадо») присутствовали скауты 26 команд НХЛ. Нападающий провел 3 матча в этой регулярке и набрал 1 (0+1) очко при среднем игровом времени 8:41.

Действующее соглашение Чинахова со средней годовой зарплатой 2,1 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года.

Чинахов уволил Бабаева. Новым агентом форварда «Коламбуса» стал Рик Комаров