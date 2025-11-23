Георгиев подписал контракт со «Спартаком». Ранее «Баффало» выставил вратаря на драфт отказов и отправил в АХЛ (Артур Хайруллин)
Александр Георгиев переходит в «Спартак».
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, вратарь Александр Георгиев подписал контракт со «Спартаком».
Напомним, российский голкипер заключил одностороннее соглашение с «Баффало» 12 сентября, но позднее прошел через драфт отказов и был отправлен в АХЛ. Он провел за «Рочестер» два матча и потерпел 2 поражения при 89,6% сэйвов.
Сообщалось, что «Баффало» готов отпустить Георгиева за символическую компенсацию.
29-летний голкипер провел в НХЛ 322 матча с учетом плей-офф за «Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе», в которых отражал 90,3% бросков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости