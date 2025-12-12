Фетисов о Кучерове: «Любой хоккеист хотел бы играть с ним. Лидер «Тампы» не первый год доказывает свой уровень и уровень российского хоккея»

Фетисов о Кучерове: любой хоккеист хотел бы играть с ним.

Вячеслав Фетисов оценил выступление форварда «Тампы» Никиты Кучеров в этом сезоне НХЛ.

Кучеров набрал 4 (0+4) очка в матче против «Нью-Джерси» (8:4). На его счету стало 1034 балла в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

Он вышел на четвертое место среди российских бомбардиров в истории НХЛ. Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1653 в 1522), Евгений Малкин («Питтсбург», 1375 в 1239) и Сергей Федоров (1179 в 1248).

«Не будем гадать насчет того, станет ли он в итоге лучшим среди россиян по набранным очкам в НХЛ и сможет ли обойти Овечкина , но Никита один из самых востребованных игроков лиги прямо сейчас.

Лидер «Тампы», с ним в команде хотел бы играть любой хоккеист. Отличный нападающий, который уже не первый год доказывает свой уровень и уровень российского хоккея», – сказал Фетисов .

