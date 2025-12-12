Сергей Самсонов об Овечкине: «Никто не знает, как отразить его бросок. В каких-то моментах он креативит: вместо того, чтобы бросать со своей позиции, ищет партнеров»

Сергей Самсонов оценил игру Александра Овечкина.

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов высказался об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Сегодня Овечкин сделал передачу в игре НХЛ против «Каролины» (2:3 Б). Теперь на его счету 1800 очков в НХЛ с учетом плей-офф. 40-летний форвард забросил 988 шайб и отдал 812 передач.

«За те годы, которые Александр провел в лиге, никто не знает, как отразить его бросок. Когда он в своих ситуациях делает свое дело до сих пор, это просто феноменально.

Даже в каких-то моментах он начинает креативить: вместо того, чтобы бросать со своей позиции, он начинает искать своих партнеров.

Недавно он удивил всех тем, что отдал со своей позиции великолепный пас Тому Уилсону, чего никто не ожидал. Александр играет на огромном опыте, и в целом команда получает огромное удовольствие», – сказал Самсонов

Овечкин – 11-й игрок в истории НХЛ, набравший 1800+ очков с учетом плей-офф. До идущего 10-м Дионна – 16 баллов, Кросби на 7-м месте