Елесин – капитан «России 25» на Кубке Первого канала. Сафонов, Соркин, Канцеров, Джиошвили, Карпухин, Конюшков и Полтапов – ассистенты

Защитник «Локомотива » Александр Елесин будет капитаном сборной «России 25» на Кубке Первого канала.

«Защитник Александр Елесин будет капитаном нашей команды на турнире в Новосибирске. Помогать ему будут ассистенты: Илья Сафонов , Максим Соркин , Роман Канцеров, Максим Джиошвили, Илья Карпухин , Богдан Конюшков и Прохор Полтапов.

Пожелаем удачи нашим ребятам!» – говорится в сообщении ФХР.

31 игрок вошел в итоговый состав «России 25» на Кубок Первого канала, из СКА нет никого. Радулов, Исаев, Набоков, Каюмов, Бучельников и Коваленко не сыграют на турнире