Елесин – капитан «России 25» на Кубке Первого канала. Сафонов, Соркин, Канцеров, Джиошвили, Карпухин, Конюшков и Полтапов – ассистенты

Александр Елесин будет капитаном сборной «России 25» на КПК.
Защитник «Локомотива» Александр Елесин будет капитаном сборной «России 25» на Кубке Первого канала.
«Защитник Александр Елесин будет капитаном нашей команды на турнире в Новосибирске. Помогать ему будут ассистенты: Илья Сафонов, Максим Соркин, Роман Канцеров, Максим Джиошвили, Илья Карпухин, Богдан Конюшков и Прохор Полтапов.
Пожелаем удачи нашим ребятам!» – говорится в сообщении ФХР.
31 игрок вошел в итоговый состав «России 25» на Кубок Первого канала, из СКА нет никого. Радулов, Исаев, Набоков, Каюмов, Бучельников и Коваленко не сыграют на турнире
