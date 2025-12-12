ЦСКА обменяет Уильямса в «Ладу» на Холлоуэлла (Михаил Зислис)

ЦСКА обменяет Колби Уильямса в «Ладу» на Мака Холлоуэлла .

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, ЦСКА и «Лада » близки к договоренности об обмене канадскими защитниками.

Колби Уильямс отправится в клуб из Тольятти, в обратном направлении – Мак Холлоуэлл .

Уильямс проводит в FONBET КХЛ четвертый сезон. В текущем регулярном чемпионате на его счету 3 (1+2) очка за 24 игры при полезности «плюс 3».

Для Холлоуэлла этот сезон является дебютным в лиге. В составе «Лады» он провел 28 матчей и набрал 11 (1+10) очков при полезности «минус 16».