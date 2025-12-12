ЦСКА обменяет Уильямса в «Ладу» на Холлоуэлла (Михаил Зислис)
ЦСКА обменяет Колби Уильямса в «Ладу» на Мака Холлоуэлла .
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, ЦСКА и «Лада» близки к договоренности об обмене канадскими защитниками.
Колби Уильямс отправится в клуб из Тольятти, в обратном направлении – Мак Холлоуэлл.
Уильямс проводит в FONBET КХЛ четвертый сезон. В текущем регулярном чемпионате на его счету 3 (1+2) очка за 24 игры при полезности «плюс 3».
Для Холлоуэлла этот сезон является дебютным в лиге. В составе «Лады» он провел 28 матчей и набрал 11 (1+10) очков при полезности «минус 16».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости